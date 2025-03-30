Биатлонистка Халили выиграла масс-старт на чемпионате России
Анастасия Халили завоевало золото в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Она преодолела дистанцию 12,5 км за 41 минуту 45 секунд, совершив три промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла Анастасия Егорова (отставание 29,4 секунды, три промаха). Третьей стала Ирина Казакевич (+39,2; четыре промаха).
Ранее на чемпионате России Халили была 36-й в спринте и пятой в гонке преследования.
Позднее 30 марта пройдет мужской масс-старт.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.
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