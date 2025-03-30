Кучеров превзошел достижение Овечкина и возглавил гонку бомбардиров в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, лучшим игроком встречи стал российский форвард Никита Кучеров.
Форвард «Лайтнинг» забросил шайбу и отметился тремя результативными передачами. Кучеров поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ. На его счету 109 (33+76) очков в 69 встречах. У Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» столько же очков, но россиянин забил больше голов (33 против 30).
Кучеров 34-й раз в карьере набрал минимум четыре очка за матч. По этому показателю он вышел на чистое третье место в НХЛ среди действующих игроков, обойдя российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Больше только у Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 42) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз», 40). В целом лидером по этому показателю является Яромир Ягр (56).
Также Кучеров был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.
Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы», дважды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ («Арт Росс Трофи»; 2019, 2024), признавался самым ценным игроком плей-офф («Харт Трофи», 2019) и лучшим игроком сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд», 2019).
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