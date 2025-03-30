 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кучеров превзошел достижение Овечкина и возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

Российский форвард «Тампы» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Айлендерс» и был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, лучшим игроком встречи стал российский форвард Никита Кучеров.

Форвард «Лайтнинг» забросил шайбу и отметился тремя результативными передачами. Кучеров поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ. На его счету 109 (33+76) очков в 69 встречах. У Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» столько же очков, но россиянин забил больше голов (33 против 30).

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Кучеров 34-й раз в карьере набрал минимум четыре очка за матч. По этому показателю он вышел на чистое третье место в НХЛ среди действующих игроков, обойдя российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Больше только у Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 42) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз», 40). В целом лидером по этому показателю является Яромир Ягр (56).

Также Кучеров был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы», дважды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ («Арт Росс Трофи»; 2019, 2024), признавался самым ценным игроком плей-офф («Харт Трофи», 2019) и лучшим игроком сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд», 2019).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Никита Кучеров Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Кросби побил рекорд Гретцки, набирая очко за матч 20 сезонов в НХЛ
Спорт
Кучеров набрал четыре очка и стал первой звездой дня в НХЛ
Спорт
Клуб НХЛ с рекордсменом сборной России сменил главного тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Генсек РФС назвал срок разработки российского аналога игры FIFAСпорт, 11:23
В МИД Украины призвали привлечь Россию к ответственностиПолитика, 11:20
Лидер «Зеленых» в Германии заявила о «друзьях Путина» в партии МерцаПолитика, 11:16
Аналитики дали прогноз по спросу на жилье в Таиланде после землетрясенияНедвижимость, 11:00
Биатлонистка Халили выиграла масс-старт на чемпионате РоссииСпорт, 10:56
Фетисов раскритиковал родителей Касаткиной за смену гражданства дочериСпорт, 10:46
Маск решил «сделать NASA снова великим» для отправки людей на МарсТехнологии и медиа, 10:44
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Хуситы трижды за сутки атаковали американский авианосец Harry TrumanПолитика, 10:31
Кучеров превзошел достижение Овечкина и возглавил гонку бомбардиров в НХЛСпорт, 10:29
5 голов осталось Овечкину до рекорда ГретцкиСпорт, 10:12
Американский фигурист с русскими корнями выиграл второй подряд ЧМСпорт, 10:10
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 10:02
Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализацииЭкономика, 10:01