Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин победил на чемпионате мира

Американский фигурист с русскими корнями выиграл второй подряд ЧМ

Тройку призеров в мужском одиночном катании на турнире в Бостоне составили американец Илья Малинин, представитель Казахстана Михаил Шайдоров и японец Юма Кагияма

Илья Милинин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин завоевал золото на чемпионате мира в Бостоне, выиграв второе мировое первенство подряд.

В сумме за короткую и произвольную программу 20-летний Малинин набрал 318,56 балла.

Второе место занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров (287,47), третьим стал японец Юма Кагияма (278,19).

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.

Шайдоров принес Казахстану четвертую медаль в истории на чемпионатах мира. Ранее серебряными призерами становились Денис Тен (2013) и Элизабет Турсынбаева (2019), Тен также был бронзовым призером (2015).

Американцы выиграли три из четырех золотых медалей в Бостоне. У одиночниц победила Алиса Лю, в танцах на льду — Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, в парах — японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Российские фигуристы отстранены от соревнований ISU.