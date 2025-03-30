Американский фигурист с русскими корнями выиграл второй подряд ЧМ
Американский фигурист Илья Малинин завоевал золото на чемпионате мира в Бостоне, выиграв второе мировое первенство подряд.
В сумме за короткую и произвольную программу 20-летний Малинин набрал 318,56 балла.
Второе место занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров (287,47), третьим стал японец Юма Кагияма (278,19).
Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.
Шайдоров принес Казахстану четвертую медаль в истории на чемпионатах мира. Ранее серебряными призерами становились Денис Тен (2013) и Элизабет Турсынбаева (2019), Тен также был бронзовым призером (2015).
Американцы выиграли три из четырех золотых медалей в Бостоне. У одиночниц победила Алиса Лю, в танцах на льду — Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, в парах — японцы Рику Миура и Рюити Кихара.
Российские фигуристы отстранены от соревнований ISU.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов