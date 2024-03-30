Клуб Юрана проиграл аутсайдеру РПЛ

«Пари Нижний Новгород» уступил со счетом 0:2 калининградской «Балтике», которая занимает предпоследнее место в чемпионате России

Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»

Футболисты калининградской «Балтики» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Джоэль Фамейе (40-я минута) и Виталий Лисакович (43).

«Балтика» одержала первую победу в РПЛ с октября 2023 года, когда в 11-м туре победила «Оренбург» (1:0). Калининградцы прервали свою восьмиматчевую серию без голов и девятиматчевую серию без побед в РПЛ.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Подопечные Сергея Юрана расположились на 10-й строчке с 28 очками.

В следующем туре «Балтика» 7 апреля в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Пари НН» днем ранее примет «Краснодар».