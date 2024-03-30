Клуб Юрана проиграл аутсайдеру РПЛ
Футболисты калининградской «Балтики» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Джоэль Фамейе (40-я минута) и Виталий Лисакович (43).
«Балтика» одержала первую победу в РПЛ с октября 2023 года, когда в 11-м туре победила «Оренбург» (1:0). Калининградцы прервали свою восьмиматчевую серию без голов и девятиматчевую серию без побед в РПЛ.
«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Подопечные Сергея Юрана расположились на 10-й строчке с 28 очками.
В следующем туре «Балтика» 7 апреля в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Пари НН» днем ранее примет «Краснодар».
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