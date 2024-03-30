 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Наполи»

Миранчук забил мяч и отдал голевой пас в победном матче «Аталанты» с «Наполи»
Встреча завершилась со счетом 3:0. Полузащитник сборной России отличился на 26-й минуте, а в концовке первого тайма отдал голевой пас на Джанлуку Скамакку
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Футболисты «Аталанты» обыграли «Наполи» со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.

Голы забили россиянин Алексей Миранчук (26-я минута), Джанлука Скамакка (45) и Тен Копмейнерс (88).

Полузащитник сборной России также отметился результативной передачей на Скамакку. Он провел на поле все 90 минут.

28-летний Миранчук провел в этом сезоне 28 матчей во всех турнирах за «Аталанту», забил четыре мяча и сделал 11 голевых передач.

«Аталанта» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Наполи», прошлогодний чемпион, с 45 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Аталанта» 7 апреля сыграет в гостях с «Кальяри», «Наполи» в тот же день в гостях встретится с «Монцей».

Читайте на РБК Pro
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол чемпионат Италии по футболу Аталанта ФК Наполи Алексей Миранчук
Материалы по теме
Клуб Миранчука сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы
Спорт
Тренер назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих игроков «Аталанты»
Спорт
Болельщики «Аталанты» признали Миранчука игроком января
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Владелец крупнейшего производителя вина ответил на претензии прокуратуры Бизнес, 16:54
Ротенберг навестил в больнице пострадавшего в теракте 8-летнего хоккеиста Спорт, 16:47
ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов Экономика, 16:41
На Украине разрешили жениться по видеосвязи Технологии и медиа, 16:38
Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Наполи» Спорт, 16:24
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 16:15
Глава ГКНБ Киргизии вступился за граждан Таджикистана после теракта Политика, 16:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Панихида на месте теракта в «Крокусе». Видео Общество, 16:04
«Зенит» пропустил на 28-й секунде и не смог обыграть «Крылья Советов» Спорт, 16:01
Milliyet узнала о планах Турции сократить закупки F-16 у США Политика, 16:00
Более ста дипломатов возложили цветы к памятному мемориалу у «Крокуса» Общество, 15:44
Третий фаворит проиграл четвертьфинальную серию в плей-офф КХЛ Спорт, 15:43
FT рассказала о предстоящей «битве Эрдогана за Стамбул» Политика, 15:36
В Москве прошли похороны погибшего в «Крокусе» полковника ГРУ Общество, 15:31