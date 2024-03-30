Миранчук забил мяч и отдал голевой пас в победном матче «Аталанты» с «Наполи»

Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Наполи»

Встреча завершилась со счетом 3:0. Полузащитник сборной России отличился на 26-й минуте, а в концовке первого тайма отдал голевой пас на Джанлуку Скамакку

Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Футболисты «Аталанты» обыграли «Наполи» со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.

Голы забили россиянин Алексей Миранчук (26-я минута), Джанлука Скамакка (45) и Тен Копмейнерс (88).

Полузащитник сборной России также отметился результативной передачей на Скамакку. Он провел на поле все 90 минут.

28-летний Миранчук провел в этом сезоне 28 матчей во всех турнирах за «Аталанту», забил четыре мяча и сделал 11 голевых передач.

«Аталанта» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Наполи», прошлогодний чемпион, с 45 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Аталанта» 7 апреля сыграет в гостях с «Кальяри», «Наполи» в тот же день в гостях встретится с «Монцей».