Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Наполи»
Футболисты «Аталанты» обыграли «Наполи» со счетом 3:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.
Голы забили россиянин Алексей Миранчук (26-я минута), Джанлука Скамакка (45) и Тен Копмейнерс (88).
Полузащитник сборной России также отметился результативной передачей на Скамакку. Он провел на поле все 90 минут.
28-летний Миранчук провел в этом сезоне 28 матчей во всех турнирах за «Аталанту», забил четыре мяча и сделал 11 голевых передач.
«Аталанта» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Наполи», прошлогодний чемпион, с 45 очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре «Аталанта» 7 апреля сыграет в гостях с «Кальяри», «Наполи» в тот же день в гостях встретится с «Монцей».
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