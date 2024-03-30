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«Зенит» пропустил на 28-й секунде и не смог обыграть «Крылья Советов»

«Зенит» пропустил на 28-й секунде и сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1. «Зенит» не смог укрепиться на первом месте в турнирной таблице РПЛ, петербуржцев 31 марта может обойти «Краснодар» в случае победы над «Локомотивом»
Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС
Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» пропустил первым уже на 28-й секунде. Ошибкой голкипера Дениса Адамова воспользовался Владислав Шитов.

Петербургский клуб смог сравнять счет уже на 23-й минуте. Бразильский новичок Артур, перешедший в январе из «Палмейрас», забил свой первый гол в составе «Зенита» (в четвертом матче).

«Зенит» пропустил свой самый быстрый гол в РПЛ как минимум с 2009 года (когда доступна статистика), сообщает Opta. Предыдущим самым ранним голом, который пропускали петербуржцы, был гол игрока «Ахмата» Евгения Харина на 53-й секунде в 2022 году. Также этот гол стал самым быстрым для «Крыльев» в РПЛ с 2009 года.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. На втором месте «Краснодар» (39), который свой матч 22-го тура 31 марта сыграет с «Локомотивом». «Крылья Советов» расположились на седьмой строчке с 30 очками.

В следующем туре «Зенит» 7 апреля примет калининградскую «Балтику», «Крылья Советов» днем ранее в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Крылья Советов
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