 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Зенит» стал лидером в России по выплатам агентам за трансферы

«Зенит» стал лидером в России по выплатам агентам за трансферы футболистов
РФС раскрыл объем выплат футбольных клубов агентам за трансферы в 2023 году. «Зенит» потратил 33,75 млн руб. и €8,9 млн. «Спартак» заплатил агентам €3,64 млн, 200,6 млн руб. и 2,35 млн юаней
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Спартак» заплатил агентам €3,64 млн, 200,6 млн руб. и 2,35 млн юаней в прошедшем году, об этом сообщается на сайте РФС.

Именно «Спартак» РФС поставил на первое место по выплатам агентам за трансферы. В число крупнейших по тратам также вошли московское «Динамо» (59,5 млн руб., €7,6 млн, $500 тыс.), «Локомотив» (242 млн руб.), ЦСКА (€5,6 млн евро, $1,24 млн), «Ростов» (185 млн руб.) и «Зенит» (33,75 млн руб., €8,9 млн).

Если привести все выплаты к рублям (по курсу на 30 марта), то топ-5 выглядит следующим образом: «Зенит» — 930,75 млн рублей; «Динамо» — 865 млн; ЦСКА — 674 млн; «Спартак» — 591,3 млн; «Локомотив» — 242 млн.

Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура
Спорт
Фото:пресс-служба ФК "Спартак"

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2023 году российскими клубами, составила 1,3 млрд руб., $2,5 млн, €28,7 млн, 2,35 млн юаней.

Когда и на какие трансферы были потрачены эти деньги, в сообщении РФС не раскрывается. В сезоне 2022/23 «Спартак» совершил трансферы Кристофера Мартинса (из «Янг Бойз» за €7 млн, по данным Transfermarkt), Алексиса Дуарте («Серро Портеньо», €4 млн), Антона Зиньковского («Крылья Советов», €3,2 млн), Томаша Тавареша («Бенфика», €2 млн), Кейта Бальде, Мацея Рыбуса и Михи Мевли (все — свободные агенты).

В «Зенит» в том сезоне перешли Матео Кассьерра («Сочи», €4,5 млн), Родригао («Сочи», €3,5 млн), Нуралы Алип («Кайрат», €2 млн), Зелимхан Бакаев и Роберт Ренан (свободные агенты).

Читайте на РБК Pro
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России

В 2022 году «Спартак» был лидером по выплатам агентам, которые составили €4,8 млн, 267,9 млн руб. и $36,6 тыс.

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Теги
Футбол ФК Спартак Москва ФК Динамо Москва ФК Локомотив Москва ФК ЦСКА ФК Ростов ФК Зенит ФК Краснодар ФК Крылья Советов футбольные трансферы
Материалы по теме
Легионер «Спартака» забил гол в матче против сборной Аргентины
Спорт
«Спартак» перестал платить зарплату арестованному в ОАЭ Квинси Промесу
Спорт
«Зенит» объяснил, почему решил не отменять товарищеский матч в Белграде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Производитель принтеров HP закрыл свой российский сайт Бизнес, 13:39
Зеленский назвал, как Украина применит дальнобойные ракеты ATACMS Политика, 13:28
В кафе в Нидерландах захватили заложников Общество, 13:24
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 13:22
Биатлонист Халили стал чемпионом России в масс-старте Спорт, 13:06
Два жителя брянского поселка Белая Березка пострадали при обстреле Политика, 12:51
«Зенит» стал лидером в России по выплатам агентам за трансферы Спорт, 12:50
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Таджикистан зафиксировал отток трудовых мигрантов из России после теракта Экономика, 12:49
Глава немецкого МИДа заявила о желании Путина «втянуть НАТО» в конфликт Политика, 12:43
В Москве загорелось здание МГТУ имени Баумана Общество, 12:37
МЧС заявило об увеличении числа пострадавших в теракте в «Крокусе» до 551 Общество, 12:33
Власти Украины сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов Политика, 12:25
Китаец поставил грузовик на рельсы для доставки апельсинов с холмов Технологии и медиа, 12:21
Reuters узнал об амбициях ОАЭ из-за инвестиций в АЭС Политика, 12:09