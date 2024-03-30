«Зенит» стал лидером в России по выплатам агентам за трансферы футболистов

«Зенит» стал лидером в России по выплатам агентам за трансферы

РФС раскрыл объем выплат футбольных клубов агентам за трансферы в 2023 году. «Зенит» потратил 33,75 млн руб. и €8,9 млн. «Спартак» заплатил агентам €3,64 млн, 200,6 млн руб. и 2,35 млн юаней

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Спартак» заплатил агентам €3,64 млн, 200,6 млн руб. и 2,35 млн юаней в прошедшем году, об этом сообщается на сайте РФС.

Именно «Спартак» РФС поставил на первое место по выплатам агентам за трансферы. В число крупнейших по тратам также вошли московское «Динамо» (59,5 млн руб., €7,6 млн, $500 тыс.), «Локомотив» (242 млн руб.), ЦСКА (€5,6 млн евро, $1,24 млн), «Ростов» (185 млн руб.) и «Зенит» (33,75 млн руб., €8,9 млн).

Если привести все выплаты к рублям (по курсу на 30 марта), то топ-5 выглядит следующим образом: «Зенит» — 930,75 млн рублей; «Динамо» — 865 млн; ЦСКА — 674 млн; «Спартак» — 591,3 млн; «Локомотив» — 242 млн.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2023 году российскими клубами, составила 1,3 млрд руб., $2,5 млн, €28,7 млн, 2,35 млн юаней.

Когда и на какие трансферы были потрачены эти деньги, в сообщении РФС не раскрывается. В сезоне 2022/23 «Спартак» совершил трансферы Кристофера Мартинса (из «Янг Бойз» за €7 млн, по данным Transfermarkt), Алексиса Дуарте («Серро Портеньо», €4 млн), Антона Зиньковского («Крылья Советов», €3,2 млн), Томаша Тавареша («Бенфика», €2 млн), Кейта Бальде, Мацея Рыбуса и Михи Мевли (все — свободные агенты).

В «Зенит» в том сезоне перешли Матео Кассьерра («Сочи», €4,5 млн), Родригао («Сочи», €3,5 млн), Нуралы Алип («Кайрат», €2 млн), Зелимхан Бакаев и Роберт Ренан (свободные агенты).

В 2022 году «Спартак» был лидером по выплатам агентам, которые составили €4,8 млн, 267,9 млн руб. и $36,6 тыс.