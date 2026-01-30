 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Клуб РПЛ подписал контракт с уругвайцем Бальбоа по прозвищу Рокки

Уругвайский нападающий Адриан Бальбоа стал игроком «Пари НН»
Клуб представил его роликом, стилизованным под знаменитую киносагу о боксере Рокки Бальбоа с Сильвестром Сталлоне в главной роли
Адриан Бальбоа
Адриан Бальбоа (Фото: Daniel Jayo / Getty Images)

Нападающий аргентинского клуба «Расинг» Адриан Бальбоа перешел в «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

С 32-летним форвардом подписан контракт сроком на полтора года с возможностью продления еще на один сезон. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет €600 тыс.

Бальбоа известен болельщикам под прозвищем Рокки. В честь этого клуб представил новичка видеороликом, стилизованным под одноименную киносагу о боксере Рокки Бальбоа с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

За аргентинский «Расинг» футболист выступал с января 2025 года. Он провел за команду 40 матчей, отметившись семью забитыми голами и одной результативной передачей.

В прошлом Бальбоа выступал за аргентинские клубы «Бельграно», «Патронато», «Сармьенто» и «Унион Санта Фе». Также он играл за уругвайские команды «Данубио», «Ливерпуль» и «Серрито». Помимо этого, его карьера включала выступления за перуанский «Альянса Лима», чилийский «Депортес Антофагаста», колумбийскую «Перейру» и испанский «Расинг».

«Пари НН» после 18 туров РПЛ занимает 14-е место в таблице, имея в активе 14 очков.

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Пари Нижний Новгород Российская премьер-лига (РПЛ)
