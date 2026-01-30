Клуб РПЛ подписал контракт с уругвайцем Бальбоа по прозвищу Рокки
Нападающий аргентинского клуба «Расинг» Адриан Бальбоа перешел в «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.
С 32-летним форвардом подписан контракт сроком на полтора года с возможностью продления еще на один сезон. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет €600 тыс.
Бальбоа известен болельщикам под прозвищем Рокки. В честь этого клуб представил новичка видеороликом, стилизованным под одноименную киносагу о боксере Рокки Бальбоа с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
За аргентинский «Расинг» футболист выступал с января 2025 года. Он провел за команду 40 матчей, отметившись семью забитыми голами и одной результативной передачей.
В прошлом Бальбоа выступал за аргентинские клубы «Бельграно», «Патронато», «Сармьенто» и «Унион Санта Фе». Также он играл за уругвайские команды «Данубио», «Ливерпуль» и «Серрито». Помимо этого, его карьера включала выступления за перуанский «Альянса Лима», чилийский «Депортес Антофагаста», колумбийскую «Перейру» и испанский «Расинг».
«Пари НН» после 18 туров РПЛ занимает 14-е место в таблице, имея в активе 14 очков.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции