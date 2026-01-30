 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Исполком ФСБР утвердил Умара Кремлева главой попечительского совета

Умар Кремлев возглавил попечительский совет Федерации борьбы России.
Кандидатура Кремлева была предложена президентом ФСБР Михаилом Мамиашвили и единогласно поддержана исполкомом федерации в ходе выездного заседания в Красноярске
Умар Кремлев
Умар Кремлев (Фото: Федерации спортивной борьбы России)

Исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) на выездном заседании в Красноярске 30 января единогласно утвердил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета организации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБР.

Заседание прошло при участии членов исполкома, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, сенатора и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, министра спорта региона Дениса Петровского, а также представителей спортивного сообщества и власти.

С инициативой назначения выступил президент ФСБР Михаил Мамиашвили. «Умар Кремлев на сегодняшний день является самым эффективным менеджером в нашей стране, и мы очень благодарны Умару Назаровичу за то, что он возглавит попечительский совет», — отметил Мамиашвили. Он выразил уверенность, что это позволит вывести соревнования и борьбу в целом на более высокий уровень.

«Для меня большая честь возглавить Попечительский совет нашей федерации борьбы. Спортивная борьба — это наш сильный национальный вид спорта, настоящая школа жизни», — прокомментировал 43-летний Кремлев. Он добавил, что его главная задача — объединить усилия государства, бизнеса и регионов для поддержки как детских клубов, так и сборной страны.

В 2010-х годах Кремлев стал боксерским менеджером и промоутером, работал с российскими чемпионами в различных весовых категориях (Федором и Дмитрием Чудиновыми, Михаилом Алояном, Роем Джонсом-младшим и др.). Он возглавляет Международную федерацию бокса (IBA) и Международную федерацию нард. С 2017 года он был членом исполкома Федерации бокса России, а затем занял пост генерального секретаря организации. Однако в 2020 году он оставил эту должность из-за невозможности совмещения с постом в IBA.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Федерация спортивной борьбы России Умар Кремлев Михаил Мамиашвили
