Олимпиада-2026⁠,
0

Роднина призвала не давить ожиданиями на Петросян и Гуменника

Роднина: «Не надо обременять Петросян и Гуменника на ОИ нашими ожиданиями»
Сюжет
Олимпиада-2026
Она заявила, что молодые фигуристы осознают груз ответственности перед болельщиками, и их главная задача — сосредоточиться на идеальном исполнении своих программ
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не обременять молодых фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника чрезмерными ожиданиями перед их дебютом на Олимпийских играх. Об этом она заявила «РИА Новости».

«Я считаю, что их лучше не обременять какими-то нашими ожиданиями от их выступлений. И в этом случае они выйдут и покажут все самое лучшее <...> А нам нужно поддержать Аделию и Петра, насколько это возможно», — сказала она.

Она пояснила, что, освобожденные от давления, фигуристы смогут проявить себя наилучшим образом, потому что и без того чувствуют груз ответственности. Им необходимо просто выйти на лед и безупречно выполнить ту работу, которая была проделана ими и их тренерами.

Гуменник и Петросян в октябре отобрались на Олимпиаду. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Ирина Роднина Аделия Петросян Петр Гуменник Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
