Действующая обладательница КМ по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Немецкая биатлонистка, действующая обладательница Кубка мира в общем зачете Франциска Пройс завершит карьеру в конце сезона. Об этом сообщает DPA.
«После сезона все закончится. Я думала об этом летом. Учитывая, как развивались события в последние несколько недель, меня это устраивает», — сказала 31-летняя Пройс.
Немка примет участие в Олимпиаде в Италии, которая стартует на следующей неделе, но оставила открытым вопрос о том, будет ли она также участвовать в трех заключительных этапах Кубка мира после Игр.
В прошлом сезоне Пройс впервые в карьере стала обладательницей Большого хрустального глобуса, а также впервые выиграла личное золото на чемпионате мира (гонка преследования). На счету немки бронза Олимпиады-2022 (в эстафете), две золотые (одно в эстафете), шесть серебряных и три бронзовые награды на чемпионатах мира.
