Экс-тренера сборной России Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище
Бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.
Церемония прощания состоялась там же, ее в том числе посетили почетный президент РФС Вячеслав Колосков, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев и глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
Игнатьев скончался 27 января в возрасте 85 лет.
С 1992 по 1996 год Игнатьев был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в сборной, а с 1996 по 1998 год возглавлял команду сам. Сборной не удалось отобраться на чемпионат мира 1998 года во Франции. В отборочном турнире Россия уступила первое место Болгарии, а в стыковых матчах проиграла Италии.
На протяжении карьеры Игнатьев также был главным тренером «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурна», китайского «Шаньдуна», саудовского «Аль-Иттихада», работал в штабах киевского «Динамо» и московского «Локомотива».
Последним местом работы бывшего тренера было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.
