 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,5 x 4,5 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,75 x 4,1 2 4,15 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9 x 6,4 2 1,27 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Стали известны результаты жеребьевки стыков в плей-офф Лиги Европы

ПАОК, где выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграет с «Сельтой», «Црвена звезда» Деяна Станковича встретится с «Лиллем»
Трофей Лиги&nbsp;Европы
Трофей Лиги Европы (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ее результаты выглядят следующим образом:

  • «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия);
  • «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Генк» (Бельгия);
  • «Селтик» (Шотландия) — «Штутгарт» (Германия);
  • «Бранн» (Норвегия) — «Болонья» (Италия);
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
  • ПАОК (Греция) — «Сельта» (Испания);
  • «Фенербахче» (Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия);
  • «Лилль» (Франция) — «Црвена звезда» (Сербия).

В составе ПАОК играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, «Црвену звезду» возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович.

По итогам общего этапа Лиги Европы восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

Напрямую в 1/8 финала вышли «Лион» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Бетис» (Испания), «Порту», «Брага» (оба — Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия).

Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Первые игры 1/8 финала состоятся 12 марта, ответные — 19 марта.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Европы ПАОК Магомед Оздоев Федор Чалов Деян Станкович Црвена звезда
Материалы по теме
ПСЖ Сафонова сыграет с «Монако» Головина в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт
Семь фанатов ПАОКа погибли в ДТП в Румынии по пути на матч Лиги Европы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Кадыров сообщил о встрече с главой администрации президента Вайно Политика, 16:54
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции Экономика, 16:49
В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра Общество, 16:48
Чем известен Кевин Уорш, которого Трамп хочет сделать главой ФРС 16:43
Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников Экономика, 16:32
Валиева выступит пятой на чемпионате России по прыжкам Спорт, 16:29
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 16:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Власти Франции заблокировали продажу антенн Eutelsat частному инвестфонду Бизнес, 16:26
ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции Политика, 16:23
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины Политика, 16:21
Названа стоимость спецверсии «китайского Hummer» M-Hero в России Авто, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу Политика, 16:15
Путин подписал закон об упрощении перераспределения земельных участков Недвижимость, 16:13