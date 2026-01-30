Стали известны результаты жеребьевки стыков в плей-офф Лиги Европы
Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
Ее результаты выглядят следующим образом:
- «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия);
- «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Генк» (Бельгия);
- «Селтик» (Шотландия) — «Штутгарт» (Германия);
- «Бранн» (Норвегия) — «Болонья» (Италия);
- «Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
- ПАОК (Греция) — «Сельта» (Испания);
- «Фенербахче» (Турция) — «Ноттингем Форест» (Англия);
- «Лилль» (Франция) — «Црвена звезда» (Сербия).
В составе ПАОК играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, «Црвену звезду» возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович.
По итогам общего этапа Лиги Европы восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.
Напрямую в 1/8 финала вышли «Лион» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Бетис» (Испания), «Порту», «Брага» (оба — Португалия), «Фрайбург» (Германия) и «Рома» (Италия).
Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Первые игры 1/8 финала состоятся 12 марта, ответные — 19 марта.
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).
