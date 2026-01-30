 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Легенду горнолыжного спорта увезли на вертолете с трассы после падения

Сюжет
Олимпиада-2026
41-летняя американская горнолыжница получила травму на этапе Кубка мира в Швейцарии за неделю до старта Олимпийских игр
Линдси Вонн
Линдси Вонн (Фото: Pascal Muller / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Ванкувера американская горнолыжница Линдси Вонн получила травму во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Об этом сообщает Associated Press.

Во время спуска, проходившего в сложных условиях плохой видимости, 41-летняя Вонн потеряла контроль над лыжами при приземлении после прыжка и вылетела с трассы в защитную сетку.

Вонн в конце концов поднялась после оказания медицинской помощи и осторожно ушла с трассы, опираясь на палки и стараясь не задействовать левое колено. Затем ее эвакуировали с горы на вертолете.

Скоростной спуск на этапе Кран-Монтане был в итоге отменен после того, как трое из первых шести участниц упали.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира (2008, 2009, 2010, 2012) и двукратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 83 победы на этапах КМ.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с коленом, но вернулась в конце 2024-го. Этот сезон станет для нее последним, она отобралась на Игры-2026, которые стартуют на следующей неделе в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
горнолыжники Линдси Вонн Олимпиада-2026
