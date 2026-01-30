ПСЖ Сафонова сыграет с «Монако» Головина в плей-офф Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Ее результаты выглядят следующим образом:
- «Монако» (Франция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
- «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);
- «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия);
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия);
- «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Аталанта» (Италия);
- «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания);
- «Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия).
За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин, за ПСЖ — вратарь Матвей Сафонов, за «Будё-Глимт» — голкипер Никита Хайкин.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.
Напрямую в 1/8 финала вышли «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания) и «Спортинг» (Португалия).
Первые матчи стыков пройдут 17–18 февраля, ответные — 24–25 февраля. Игры 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, а ответные матчи запланированы на 17 и 18 марта.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году французский клуб в финале обыграл «Интер» (5:0).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
Трамп выдвинул два требования к Ирану
Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»
«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео