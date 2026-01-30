ПСЖ Сафонова сыграет с «Монако» Головина в плей-офф Лиги чемпионов

«Будё-Глимт», в котором выступает российский голкипер Никита Хайкин, за выход в 1/8 финала поспорит с «Интером», «Реал» встретится с «Бенфикой», «Карабах» — с «Ньюкаслом»

Трофей Лиги чемпионов (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Ее результаты выглядят следующим образом:

«Монако» (Франция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);

«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия);

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия);

«Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Аталанта» (Италия);

«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания);

«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия).

За «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин, за ПСЖ — вратарь Матвей Сафонов, за «Будё-Глимт» — голкипер Никита Хайкин.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

Напрямую в 1/8 финала вышли «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» (все — Англия), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания) и «Спортинг» (Португалия).

Первые матчи стыков пройдут 17–18 февраля, ответные — 24–25 февраля. Игры 1/8 финала состоятся 10 и 11 марта, а ответные матчи запланированы на 17 и 18 марта.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году французский клуб в финале обыграл «Интер» (5:0).