Пять россиян проиграли в полуфиналах юниорского Australian Open

На этой стадии завершили борьбу пары Мария Макарова / Рада Золотарева, Александра Малова / Алиса Терентьева и Кирилл Филаретов / Марк Себан (Великобритания)

Рада Золотарева (Фото: телеграм-канал Федерации тенниса России)

Ни один российский теннисист не смог выйти в финал в парном разряде юниорского Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

У женщин в полуфиналах Мария Макарова и Рада Золотарева уступили чешкам Алене и Яне Ковачковым со счетом 4:6, 4:6, а Александра Малова и Алиса Терентьева проиграли другим представителям Чехии Терезе Германовой и Денисе Золдаковой — 4:6, 6:7 (6:8).

В мужском полуфинале Кирилл Филаретов и британец Марк Себан уступили Коннору Дойгу из ЮАР и болгарину Димитару Кисимову — 3:6, 6:4, 6:10.

В женском одиночном разряде две россиянки вышли в полуфинал. Екатерина Тупицына победила китаянку Синьжань Сунь (3:6, 7:5, 7:5), а Золотарева оказалась сильнее еще одной китаянки Юйшань Шао (7:5, 6:3). В 1/2 финала Тупицына сыграет против американки Теи Фродин, Золотарева — с Ксенией Ефремовой из Франции.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.