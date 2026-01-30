Пять россиян проиграли в полуфиналах юниорского Australian Open
Ни один российский теннисист не смог выйти в финал в парном разряде юниорского Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
У женщин в полуфиналах Мария Макарова и Рада Золотарева уступили чешкам Алене и Яне Ковачковым со счетом 4:6, 4:6, а Александра Малова и Алиса Терентьева проиграли другим представителям Чехии Терезе Германовой и Денисе Золдаковой — 4:6, 6:7 (6:8).
В мужском полуфинале Кирилл Филаретов и британец Марк Себан уступили Коннору Дойгу из ЮАР и болгарину Димитару Кисимову — 3:6, 6:4, 6:10.
В женском одиночном разряде две россиянки вышли в полуфинал. Екатерина Тупицына победила китаянку Синьжань Сунь (3:6, 7:5, 7:5), а Золотарева оказалась сильнее еще одной китаянки Юйшань Шао (7:5, 6:3). В 1/2 финала Тупицына сыграет против американки Теи Фродин, Золотарева — с Ксенией Ефремовой из Франции.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля