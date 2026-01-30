Олимпийскую чемпионку задержали за опасное вождение в США

Олимпийскую чемпионку по бегу Ричардсон задержали за опасное вождение в США

Полиция заявила, что Ричардсон «ехала слишком близко к впереди идущему автомобилю и пересекала полосы движения для обгона других водителей»

Ша’Кэрри Ричардсон (Фото: Patrick Smith/Getty Images)

Олимпийская чемпионка по бегу Ша’Кэрри Ричардсон была арестована в Орландо (штат Флорида, США) за опасное вождение. Об этом сообщил TMZ.

Ричардсон ехала со скоростью более 160 км/ч. В полиции заявили, что она «ехала слишком близко к впереди идущему автомобилю и пересекала полосы движения для обгона других водителей». Спортсменка все еще находится под стражей.

По данным источника, это не первый случай ареста спортсменки. В 2024 году ее взяли под стражу за нападение после ссоры со своим парнем, легкоатлетом Кристианом Коулманом.

Ричардсон взяла золотую медаль Олимпиады-2024 в эстафете 4х100 м и серебро в беге на 100 м. В 2021 году спортсменка была дисквалифицирована Антидопинговым агентством США (USADA) из-за положительного теста на марихуану, в результате чего пропустила Игры-2020 в Токио.