Олимпийскую чемпионку задержали за опасное вождение в США
Олимпийская чемпионка по бегу Ша’Кэрри Ричардсон была арестована в Орландо (штат Флорида, США) за опасное вождение. Об этом сообщил TMZ.
Ричардсон ехала со скоростью более 160 км/ч. В полиции заявили, что она «ехала слишком близко к впереди идущему автомобилю и пересекала полосы движения для обгона других водителей». Спортсменка все еще находится под стражей.
По данным источника, это не первый случай ареста спортсменки. В 2024 году ее взяли под стражу за нападение после ссоры со своим парнем, легкоатлетом Кристианом Коулманом.
Ричардсон взяла золотую медаль Олимпиады-2024 в эстафете 4х100 м и серебро в беге на 100 м. В 2021 году спортсменка была дисквалифицирована Антидопинговым агентством США (USADA) из-за положительного теста на марихуану, в результате чего пропустила Игры-2020 в Токио.
