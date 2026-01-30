 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Олимпийскую чемпионку задержали за опасное вождение в США

Олимпийскую чемпионку по бегу Ричардсон задержали за опасное вождение в США
Полиция заявила, что Ричардсон «ехала слишком близко к впереди идущему автомобилю и пересекала полосы движения для обгона других водителей»
Ша&rsquo;Кэрри Ричардсон
Ша’Кэрри Ричардсон (Фото: Patrick Smith/Getty Images)

Олимпийская чемпионка по бегу Ша’Кэрри Ричардсон была арестована в Орландо (штат Флорида, США) за опасное вождение. Об этом сообщил TMZ.

Ричардсон ехала со скоростью более 160 км/ч. В полиции заявили, что она «ехала слишком близко к впереди идущему автомобилю и пересекала полосы движения для обгона других водителей». Спортсменка все еще находится под стражей.

По данным источника, это не первый случай ареста спортсменки. В 2024 году ее взяли под стражу за нападение после ссоры со своим парнем, легкоатлетом Кристианом Коулманом.

Ричардсон взяла золотую медаль Олимпиады-2024 в эстафете 4х100 м и серебро в беге на 100 м. В 2021 году спортсменка была дисквалифицирована Антидопинговым агентством США (USADA) из-за положительного теста на марихуану, в результате чего пропустила Игры-2020 в Токио.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Рената Утяева
олимпийский чемпион легкая атлетика США
Материалы по теме
CAS не стал рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Олимпиаде
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян
Спорт
Билалову вменили хищение $200 млн «Сбера» на Олимпиаде в Сочи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Трамп пригрозил Ирану и ввел ЧС из-за Кубы. Хронология действий США Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Индия подпишет сделку с Германией на строительство подводных лодок Политика, 12:12
Российские войска заняли Терноватое и Бересток Политика, 12:10
ЦБ обязал биржи маркировать акции эмитентов с недобросовестным раскрытием Инвестиции, 12:08
Как составить резюме, чтобы ИИ передал его рекрутеру. Поясняем на примере Образование, 12:05
Цены на золото обвалились почти на 10% с рекордных максимумов Инвестиции, 12:02
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В ФЛГР отреагировали на заявку Большунова на гонку под флагом Казахстана Спорт, 11:59
Токаев заявил, что вместо правок проще написать новую Конституцию Политика, 11:56
В Оренбурге два студента провалились в яму с кипятком Общество, 11:55
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 11:54
Большунов заявился на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 11:54
Пять россиян проиграли в полуфиналах юниорского Australian Open Спорт, 11:50
Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне Политика, 11:48