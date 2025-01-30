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Россиянка победила украинку и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австрии

Блинкова победила украинку Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Линце
Анна Блинкова обыграла Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:4
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Image)

Российская теннисистка Анна Блинкова победила вторую ракетку Украины Элину Свитолину во втором круге турнира в австрийском Линце и вышла в четвертьфинал.

Блинкова, занимающая 83-е место в рейтинге, обыграла Свитолину (24-я) со счетом 6:4, 6:4.

Следующей соперницей россиянки будет датчанка Клара Таусон (39-я).

Турнир в Линце относится к категории WTA-500, его призовой фонд превышает €900 тыс. Чемпионка турнира получит 500 очков и более €140 тыс. призовых.

В 2023 году в Линце побеждала россиянка Анастасия Потапова, в 2024-м до финала дошла Екатерина Александрова. Обе выступают в Линце и в этом году.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Анна Блинкова Элина Свитолина
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