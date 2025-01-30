Россиянка победила украинку и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австрии
Российская теннисистка Анна Блинкова победила вторую ракетку Украины Элину Свитолину во втором круге турнира в австрийском Линце и вышла в четвертьфинал.
Блинкова, занимающая 83-е место в рейтинге, обыграла Свитолину (24-я) со счетом 6:4, 6:4.
Следующей соперницей россиянки будет датчанка Клара Таусон (39-я).
Турнир в Линце относится к категории WTA-500, его призовой фонд превышает €900 тыс. Чемпионка турнира получит 500 очков и более €140 тыс. призовых.
В 2023 году в Линце побеждала россиянка Анастасия Потапова, в 2024-м до финала дошла Екатерина Александрова. Обе выступают в Линце и в этом году.
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