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Тренер пнула фигуристку на турнире в Красноярске и отделалась выговором

Пнувшей фигуристку на турнире в Красноярске тренеру Милениной объявили выговор
На соревнованиях юниорок «Красноярские узоры» тренер омской СШОР пнула воспитанницу после проката. В школе собрали дисциплинарную комиссию и объявили тренеру выговор
Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press
Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

Тренер омской спортивной школы олимпийского резерва Ирина Миленина пнула фигуристку после проката на соревнованиях «Красноярские узоры», за что ей был объявлен выговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.

Соревнования прошли 24–26 января. В четверг телеграм-канал Mash Siberia опубликовал видео, на котором Миленина пинает вернувшуюся со льда воспитанницу Ксению Кубрину, которая после этого расплакалась.

В омской школе провели совещание дисциплинарной комиссии и наложили на тренера «дисциплинарное взыскание в виде выговора».

Также в отношении Милениной будет дополнительная проверка из-за неоднократных жалоб родителей на ненадлежащее поведение, отметили в департаменте.

Кубрина была восьмой после короткой программы, но в итоге заняла четвертое место среди юниорок.

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Анна Сатдинова
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