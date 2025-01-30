Тренер пнула фигуристку на турнире в Красноярске и отделалась выговором
Тренер омской спортивной школы олимпийского резерва Ирина Миленина пнула фигуристку после проката на соревнованиях «Красноярские узоры», за что ей был объявлен выговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.
Соревнования прошли 24–26 января. В четверг телеграм-канал Mash Siberia опубликовал видео, на котором Миленина пинает вернувшуюся со льда воспитанницу Ксению Кубрину, которая после этого расплакалась.
В омской школе провели совещание дисциплинарной комиссии и наложили на тренера «дисциплинарное взыскание в виде выговора».
Также в отношении Милениной будет дополнительная проверка из-за неоднократных жалоб родителей на ненадлежащее поведение, отметили в департаменте.
Кубрина была восьмой после короткой программы, но в итоге заняла четвертое место среди юниорок.
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