Дортмундская «Боруссия» назначила нового главного тренера
Бывший тренер «Монако» и сборной Хорватии Нико Ковач возглавил дортмундскую «Боруссию», сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до лета 2026 года.
Ковач сменил на посту Нури Шахина, который руководил командой с июня 2024-го.
«Боруссия» в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу».
В текущем сезоне дортмундский клуб занимает 11-е место в чемпионате Германии после 19 туров, а в Лиге чемпионов стал десятым на общем этапе и вышел в 1/16 финала.
В качестве игрока Ковач выступал за «Байер», «Гамбург», «Баварию», «Герту» и «Зальцбург». Он был тренером сборной Хорватии, «Айнтрахта», «Баварии», «Монако» и «Вольфсбурга».
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