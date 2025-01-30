Дортмундская «Боруссия» назначила нового главного тренера

Контракт с Нико Ковачем рассчитан до лета 2026 года. «Боруссия», финалист Лиги чемпионов в прошлом сезоне, занимает только 11-е место в бундеслиге

Нико Ковач (Фото: Cathrin Mueller / Getty Images)

Бывший тренер «Монако» и сборной Хорватии Нико Ковач возглавил дортмундскую «Боруссию», сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до лета 2026 года.

Ковач сменил на посту Нури Шахина, который руководил командой с июня 2024-го.

«Боруссия» в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу».

В текущем сезоне дортмундский клуб занимает 11-е место в чемпионате Германии после 19 туров, а в Лиге чемпионов стал десятым на общем этапе и вышел в 1/16 финала.

В качестве игрока Ковач выступал за «Байер», «Гамбург», «Баварию», «Герту» и «Зальцбург». Он был тренером сборной Хорватии, «Айнтрахта», «Баварии», «Монако» и «Вольфсбурга».