Определились все пары плей-офф Лиги чемпионов

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде

Роберт Левандовски (Фото: Siu Wu / Global look press)

Определились пары плей-офф Лиги чемпионов после восьмого тура групповой стадии.

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

В Лиге чемпионов УЕФА завершился общий этап, по итогам которого определились все 24 команды, продолжившие борьбу в плей-офф турнира. В нынешнем сезоне формат соревнования изменился — в групповом этапе выступали 36 команд, каждая из которых провела по восемь матчей с разными соперниками.

Кто вышел в 1/8 финала

Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд общего зачета:

«Ливерпуль» (Англия) — 21 очко

«Барселона» (Испания) — 19

«Арсенал» (Англия) — 19

«Интер» (Италия) — 19

«Атлетико» (Испания) — 18

«Байер» (Германия) — 16

«Лилль» (Франция) — 16

«Астон Вилла» (Англия) — 16

Команды раунда плей-офф (1/16 финала)

Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют дополнительный стыковой раунд за выход в 1/8 финала. Среди них:

«Аталанта» (Италия) — 15 очков

«Боруссия Дортмунд» (Германия) — 15

«Реал» (Испания) — 15

«Бавария» (Германия) — 15

«Милан» (Италия) — 15

ПСВ (Нидерланды) — 14

ПСЖ (Франция) — 13

«Бенфика» (Португалия) — 13

«Монако» (Франция) — 13

«Брест» (Франция) — 13

«Фейенорд» (Нидерланды) — 13

«Ювентус» (Италия) — 12

«Селтик» (Шотландия) — 12

«Манчестер Сити» (Англия) — 11

«Спортинг» (Португалия) — 11

«Брюгге» (Бельгия) — 11

Когда жеребьевка и матчи плей-офф

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.