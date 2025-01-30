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Определились все пары плей-офф Лиги чемпионов

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски (Фото: Siu Wu / Global look press)

Определились пары плей-офф Лиги чемпионов после восьмого тура групповой стадии.

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

В Лиге чемпионов УЕФА завершился общий этап, по итогам которого определились все 24 команды, продолжившие борьбу в плей-офф турнира. В нынешнем сезоне формат соревнования изменился — в групповом этапе выступали 36 команд, каждая из которых провела по восемь матчей с разными соперниками.

Кто вышел в 1/8 финала

Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд общего зачета:

  • «Ливерпуль» (Англия) — 21 очко
  • «Барселона» (Испания) — 19
  • «Арсенал» (Англия) — 19
  • «Интер» (Италия) — 19
  • «Атлетико» (Испания) — 18
  • «Байер» (Германия) — 16
  • «Лилль» (Франция) — 16
  • «Астон Вилла» (Англия) — 16

Команды раунда плей-офф (1/16 финала)

Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют дополнительный стыковой раунд за выход в 1/8 финала. Среди них:

  • «Аталанта» (Италия) — 15 очков
  • «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 15
  • «Реал» (Испания) — 15
  • «Бавария» (Германия) — 15
  • «Милан» (Италия) — 15
  • ПСВ (Нидерланды) — 14
  • ПСЖ (Франция) — 13
  • «Бенфика» (Португалия) — 13
  • «Монако» (Франция) — 13
  • «Брест» (Франция) — 13
  • «Фейенорд» (Нидерланды) — 13
  • «Ювентус» (Италия) — 12
  • «Селтик» (Шотландия) — 12
  • «Манчестер Сити» (Англия) — 11
  • «Спортинг» (Португалия) — 11
  • «Брюгге» (Бельгия) — 11

Когда жеребьевка и матчи плей-офф

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

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