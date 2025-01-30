Определились все пары плей-офф Лиги чемпионов
Определились пары плей-офф Лиги чемпионов после восьмого тура групповой стадии.
Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.
В Лиге чемпионов УЕФА завершился общий этап, по итогам которого определились все 24 команды, продолжившие борьбу в плей-офф турнира. В нынешнем сезоне формат соревнования изменился — в групповом этапе выступали 36 команд, каждая из которых провела по восемь матчей с разными соперниками.
Кто вышел в 1/8 финала
Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд общего зачета:
- «Ливерпуль» (Англия) — 21 очко
- «Барселона» (Испания) — 19
- «Арсенал» (Англия) — 19
- «Интер» (Италия) — 19
- «Атлетико» (Испания) — 18
- «Байер» (Германия) — 16
- «Лилль» (Франция) — 16
- «Астон Вилла» (Англия) — 16
Команды раунда плей-офф (1/16 финала)
Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют дополнительный стыковой раунд за выход в 1/8 финала. Среди них:
- «Аталанта» (Италия) — 15 очков
- «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 15
- «Реал» (Испания) — 15
- «Бавария» (Германия) — 15
- «Милан» (Италия) — 15
- ПСВ (Нидерланды) — 14
- ПСЖ (Франция) — 13
- «Бенфика» (Португалия) — 13
- «Монако» (Франция) — 13
- «Брест» (Франция) — 13
- «Фейенорд» (Нидерланды) — 13
- «Ювентус» (Италия) — 12
- «Селтик» (Шотландия) — 12
- «Манчестер Сити» (Англия) — 11
- «Спортинг» (Португалия) — 11
- «Брюгге» (Бельгия) — 11
Когда жеребьевка и матчи плей-офф
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.
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