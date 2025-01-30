«Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежали вылета из Лиги чемпионов

В заключительном восьмом туре группового раунда британский клуб одолел бельгийский «Брюгге» со счетом 3:1. «ПСЖ», который также рисковал вылететь из турнира уверенно обыграл немецкий «Штутгарт» — 4:1.

Хосеп Гвардиола (Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images / Global look press)

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном восьмом туре группового раунда британский клуб одолел бельгийский «Брюгге» со счетом 3:1. Голы на свой счет записали Матео Ковачич, Хоэль Ордоньес (автогол) и Савио Морейра. Точный удар за бельгийцев нанес Рафаэл Нвадике.

«ПСЖ», который также рисковал вылететь из турнира уверенно обыграл немецкий «Штутгарт» — 4:1. Хет-трик оформил Усман Дембеле, еще один гол забил Брэдли Барколя. За гостей отличился Вильян Пачо (автогол).

Таким образом «Манчестер Сити» и «ПСЖ» заняли 22-е и 15-е места после группового раунда, что дает им право играть в плей-офф турнира. Всего в турнире играют 36 команд, в плей-офф выходят 24 из них.

По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.