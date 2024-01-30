Глушаков расторг контракт с клубом из Второй лиги
Бывший полузащитник сборной России покинул костромской «Спартак». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба, который выступает во Второй лиге.
Соглашение с 37-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию. «Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», — говорится в сообщении.
За костромской клуб Глушаков выступал с сентября 2023 года, провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.
Нынешней зимой Глушаков тренировался в составе «Ростова» на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.
На протяжении карьеры Глушаков играл за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В «Спартаке» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео