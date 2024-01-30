Глушаков расторг контракт с клубом из Второй лиги

Бывший полузащитник сборной России выступал за костромской «Спартак» с сентября 2023 года

Денис Глушаков (Фото: ФК «Спартак» (Кострома))

Бывший полузащитник сборной России покинул костромской «Спартак». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба, который выступает во Второй лиге.

Соглашение с 37-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию. «Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», — говорится в сообщении.

За костромской клуб Глушаков выступал с сентября 2023 года, провел семь матчей и сделал одну голевую передачу.

Нынешней зимой Глушаков тренировался в составе «Ростова» на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

На протяжении карьеры Глушаков играл за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В «Спартаке» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

В сборной России Глушаков провел 57 матчей и забил пять голов, играл на чемпионате мира-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.