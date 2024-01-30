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Дмитрий Сычев стал президентом клуба Второй лиги

Дмитрий Сычев стал президентом футбольного клуба «Иртыш» из Второй лиги
Бывший футболист сборной России стал руководителем омского клуба «Иртыш»
Дмитрий Сычев
Дмитрий Сычев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев назначен президентом «Иртыша». Об этом сообщается на сайте омского футбольного клуба.

«Иртыш» выступает во Второй лиге.

«Для меня, как омича, назначение на эту должность — большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг — вернуть то, что дал мне омский футбол. <...> Работы предстоит непочатый край», — цитирует Сычева ТАСС.

Для него это будет первый опыт административной работы в футбольном клубе.

Сычеву 40 лет, родился он в Омске. За свою карьеру выступал за тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», московский «Локомотив», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», «Окжетпес», «Локомотив-Казанку» и «Пюник».

В составе «Локомотива» он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России Сычев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Сыграл 47 матчей, забил 15 голов. Карьеру он завершил в 2019 году.

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