Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Никита Кучеров (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги. У россиянина четыре гола и две результативные передачи в трех играх.

Кучеров, в частности, забросил по две шайбы в матчах с «Монреаль Канадиенс» (5:4 после буллитов) и «Флорида Пантерз» (4:2). Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сезона с 49 очками (17 шайб, 32 результативные передачи). «Тампа» выиграла все три матча на неделе.

Второй звездой стал нападающий Ээли Толванен из «Сиэтл Кракен» — у него два гола и четыре результативные передачи в трех встречах.

Замыкает тройку лучших игроков форвард «Монреаля» Юрай Слафковский — на его счету три гола и две результативные передачи в двух матчах.