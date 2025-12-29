 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Забившего четыре гола Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ
В тройку звезд недели также вошли Ээли Толванен из «Сиэтла» и Юрай Слафковский из «Монреаля»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги. У россиянина четыре гола и две результативные передачи в трех играх.

Кучеров, в частности, забросил по две шайбы в матчах с «Монреаль Канадиенс» (5:4 после буллитов) и «Флорида Пантерз» (4:2). Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сезона с 49 очками (17 шайб, 32 результативные передачи). «Тампа» выиграла все три матча на неделе.

Второй звездой стал нападающий Ээли Толванен из «Сиэтл Кракен» — у него два гола и четыре результативные передачи в трех встречах.

Замыкает тройку лучших игроков форвард «Монреаля» Юрай Слафковский — на его счету три гола и две результативные передачи в двух матчах.

