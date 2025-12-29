 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 15 x 1,04 2 13 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 20 x 6,1 2 1,19 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,2 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,47 x 4,4 2 6,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

«Металлург» вел 3:1, но вырвал победу у «Трактора» только в овертайме

«Металлург» победил «Трактор» в овертайме со счетом 5:4
Встреча завершилась со счетом 5:4, победную шайбу в овертайме забросил Егор Коробкин. «Металлург» в третий раз в сезоне победил «Трактор»
Егор Коробкин
Егор Коробкин (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Магнитогорске завершился со счетом 5:4.

У хозяев дубль оформил Роман Канцеров (18-я и 25-я минута), у которого также две результативные передачи. Еще по голу забили Никита Коротков (34), Александр Петунин (57). Победный гол забил Егор Коробкин на четвертой минуте овертайма.

У «Трактора» отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).

Это уже третья победа «Металлурга» над «Трактором» в текущем сезоне (предыдущие матчи 18 ноября и 19 декабря закончились, соответственно, со счетом 4:3 и 7:4).

Магнитогорский клуб занимает первую строчку в Восточной конференции, челябинский — шестое.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Екатерина Халимовская
ХК Металлург Магнитогорск ХК Трактор КХЛ
