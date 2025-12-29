«Металлург» вел 3:1, но вырвал победу у «Трактора» только в овертайме
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Магнитогорске завершился со счетом 5:4.
У хозяев дубль оформил Роман Канцеров (18-я и 25-я минута), у которого также две результативные передачи. Еще по голу забили Никита Коротков (34), Александр Петунин (57). Победный гол забил Егор Коробкин на четвертой минуте овертайма.
У «Трактора» отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).
Это уже третья победа «Металлурга» над «Трактором» в текущем сезоне (предыдущие матчи 18 ноября и 19 декабря закончились, соответственно, со счетом 4:3 и 7:4).
Магнитогорский клуб занимает первую строчку в Восточной конференции, челябинский — шестое.
