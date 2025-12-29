Главный тренер «Лацио» перенес операцию на сердце

Операция была плановой, 66-летний Сарри вернется к руководству командой в ближайшие дни

Маурицио Сарри (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри перенес небольшую операцию на сердце. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Ранее у 66-летнего специалиста была диагностирована фибрилляция предсердий. Операция прошла успешно, и Сарри вернется к своим обязанностям в ближайшие дни.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, 4 января команда примет «Наполи».

Сарри возглавил «Лацио» в 2021 году, покинул пост в марте 2024-го, но вернулся в клуб в июне 2025-го.

В 2020-м тренер выиграл Серию А с «Ювентусом», а в 2019-м — Лигу Европы с лондонским «Челси».