Федерация шахмат опровергла связь со складом для вещей Долиной

Ранее Mash сообщил, что «первую партию» вещей Долиной привезли на склад на заднем дворе федерации. В ФШР заявили, что этот склад к ним отношения не имеет

Лариса Долина (Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Global Look Press)

Федерация шахмат России (ФШР) заявила, что не имеет отношения к складу, на который якобы перевезли вещи певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ФШР.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что первую партию вещей из 19 коробок, принадлежащих Долиной, привезли на склад во дворе здания ФШР.

«Данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста», — заявили в организации.

25 декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину из квартиры. Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье.

Офис ФШР располагается в центре Москвы на Гоголевском бульваре.