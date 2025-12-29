 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Федерация шахмат опровергла связь со складом для вещей Долиной

Федерация шахмат заявила, что не имеет отношения к складу для вещей Долиной
Ранее Mash сообщил, что «первую партию» вещей Долиной привезли на склад на заднем дворе федерации. В ФШР заявили, что этот склад к ним отношения не имеет
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Global Look Press)

Федерация шахмат России (ФШР) заявила, что не имеет отношения к складу, на который якобы перевезли вещи певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ФШР.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что первую партию вещей из 19 коробок, принадлежащих Долиной, привезли на склад во дворе здания ФШР.

«Данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста», — заявили в организации.

25 декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину из квартиры. Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье.

Офис ФШР располагается в центре Москвы на Гоголевском бульваре.

Анна Сатдинова
Лариса Долина Федерация шахмат России (ФШР)
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
