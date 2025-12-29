Федерация шахмат опровергла связь со складом для вещей Долиной
Федерация шахмат России (ФШР) заявила, что не имеет отношения к складу, на который якобы перевезли вещи певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ФШР.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что первую партию вещей из 19 коробок, принадлежащих Долиной, привезли на склад во дворе здания ФШР.
«Данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста», — заявили в организации.
25 декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину из квартиры. Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье.
Офис ФШР располагается в центре Москвы на Гоголевском бульваре.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах