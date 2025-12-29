ЦСКА продлил контракт с Обляковым

ЦСКА продлил контракт с Иваном Обляковым до конца сезона 2029/30

За шесть лет в ЦСКА Иван Обляков провел 281 матч и забил 35 мячей

Иван Обляков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press )

ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Иваном Обляковым.

Новое соглашение с 27-летним футболистом будет действовать до конца сезона 2029/30.

Обляков присоединился к московскому клубу в 2018 году. За это время он провел 281 матч во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал 45 результативных передач. За сборную России провел 15 матчей и забил 5 голов.

В составе армейцев полузащитник дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Также он стал одним из вице-капитанов команды.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 18 матчей. От лидирующего в чемпионате России «Краснодара» ЦСКА отстает на 4 очка.