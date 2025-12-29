Мельникова вошла в топ-10 лучших спортсменок 2025 года по версии L'Equipe
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заняла десятое место в рейтинге лучших спортсменок 2025 года по версии L'Equipe.
В этом году россиянка стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла серебро в упражнениях на разновысоких брусьях.
Первое место в рейтинге заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош, на втором месте расположилась американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон, на третьем — ее соотечественница, бегунья на короткие дистанции Мелисса Джефферсон‑Вуден.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заняла в рейтинге шестое место.
Среди мужчин первым стал словенский велогонщик Тадей Погачар, вторым — шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, замыкает тройку лидеров испанский теннисист Карлос Алькарас.
Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.
