 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 3,15 x 2,95 2 2,5 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 18 x 5,8 2 1,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,2 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,5 x 4,3 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Мельникова вошла в топ-10 лучших спортсменок 2025 года по версии L'Equipe

Мельникова стала десятой среди лучших спортсменок 2025 года по версии L'Equipe
В 2025 году Мельникова стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла серебро в упражнениях на разновысоких брусьях
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заняла десятое место в рейтинге лучших спортсменок 2025 года по версии L'Equipe.

В этом году россиянка стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке, а также взяла серебро в упражнениях на разновысоких брусьях.

Первое место в рейтинге заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош, на втором месте расположилась американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон, на третьем — ее соотечественница, бегунья на короткие дистанции Мелисса Джефферсон‑Вуден.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заняла в рейтинге шестое место.

Среди мужчин первым стал словенский велогонщик Тадей Погачар, вторым — шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, замыкает тройку лидеров испанский теннисист Карлос Алькарас.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье, чемпионка мира 2021 года в личном многоборье. На ее счету также серебро и две бронзы Олимпийских игр, три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Рената Утяева
Ангелина Мельникова спортивная гимнастика
Материалы по теме
Международная федерация гимнастики решила сменить название
Спорт
Мельникову не позвали на финал гимнастической бундеслиги на фоне критики
Спорт
Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Белоусов заявил о продвижении войск с опережением планов Политика, 17:15
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 17:13
Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы Общество, 17:11
12-летний россиянин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу Спорт, 17:08
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
ВККС порекомендовала Давыдова на пост первого зампреда Верховного суда Политика, 16:50
Герасимов отчитался о 334 взятых за год населенных пунктах Политика, 16:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Масоны обвинили в дискриминации полицию Лондона и обратились в суд Общество, 16:43
Командующий доложил Путину об оставшихся до города Сумы 20 километрах Политика, 16:39
Личные истории вместо идеальной речи: как меняются публичные выступления Стиль, 16:38
Ловушка когнитивных искажений: как из нее выбраться руководителю Образование, 16:30
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 16:26
Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне роста курса доллара Экономика, 16:26
Российские военные заняли село Богуславка в Харьковской области Политика, 16:24