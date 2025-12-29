Александр Жаровский стал лучшим новичком 15-й недели в КХЛ

Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» стал новичком недели в КХЛ

Лучшими игроками стали вратарь Евгений Аликин, защитник Артем Сериков, нападающий Сэм Энэс. 18-летний Александр Жаровский из «Салавата Юлаев» в третий раз в карьере назван лучшим новичком

Александр Жаровский (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков пятнадцатой недели регулярного чемпионата, лучшим новичком в третий раз в карьере признали 18-летнего нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Жаровского.

Жаровский набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи) в трех матчах, в том числе забросил победную шайбу в игре с хабаровским «Амуром». Жаровский является лучшим снайпером и бомбардиром «Салавата Юлаева». На его счету 11 шайб и 17 передач.

Лучшим вратарем стал Евгений Аликин из екатеринбургского «Автомобилиста». Голкипер выиграл оба своих матча на неделе, пропустив всего одну шайбу, а в игре с новосибирской «Сибирью» (5:0) оставил свои ворота «сухими».

Среди защитников лауреатом стал Артем Сериков из нижнекамского «Нефтехимика». Он набрал 3 очка (2+1), включая победную шайбу в матче с нижегородским «Торпедо».

Лучшим нападающим стал американец Сэм Энэс из минского «Динамо». На его счету 5 очков (4 шайбы + 1 передача), в том числе решающий гол в матче с московским «Динамо».