 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 3 x 3,05 2 2,55 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 18 x 5,8 2 1,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,2 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,5 x 4,3 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» стал новичком недели в КХЛ

Александр Жаровский стал лучшим новичком 15-й недели в КХЛ
Лучшими игроками стали вратарь Евгений Аликин, защитник Артем Сериков, нападающий Сэм Энэс. 18-летний Александр Жаровский из «Салавата Юлаев» в третий раз в карьере назван лучшим новичком
Александр Жаровский
Александр Жаровский (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков пятнадцатой недели регулярного чемпионата,   лучшим новичком в третий раз в карьере признали 18-летнего нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Жаровского.

Жаровский набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи) в трех матчах, в том числе  забросил победную шайбу в игре с хабаровским «Амуром». Жаровский является лучшим снайпером и бомбардиром «Салавата Юлаева». На его счету 11 шайб и 17 передач.

Лучшим вратарем стал Евгений Аликин из екатеринбургского «Автомобилиста». Голкипер выиграл оба своих матча на неделе, пропустив всего одну шайбу, а в игре с новосибирской «Сибирью» (5:0) оставил свои ворота «сухими».

Среди защитников лауреатом стал Артем Сериков из нижнекамского «Нефтехимика». Он набрал 3 очка (2+1), включая победную шайбу в матче с нижегородским «Торпедо».

Лучшим нападающим стал американец Сэм Энэс из минского «Динамо». На его счету 5 очков (4 шайбы + 1 передача), в том числе решающий гол в матче с московским «Динамо».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Автомобилист ХК Нефтехимик ХК Динамо Минск
Материалы по теме
Трехкратный чемпион КХЛ стал тренером хоккейного «Динамо»
Спорт
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб хоккейного «Спартака»
Спорт
Глава хоккейного клуба назвал срок решения по снятию с чемпионата России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии Бизнес, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS Спорт, 15:29
ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов Технологии и медиа, 15:23
Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом Политика, 15:21
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Машина времени. Тест-драйв электрического суперкроссовера Xiaomi YU7 Авто, 15:17
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам Экономика, 15:00
Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни Спорт, 14:58
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:56
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ Политика, 14:53
Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз Город, 14:49
По соседству с Маяковским: как устроен проект Vesper Тверская Стиль, 14:45