Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» стал новичком недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков пятнадцатой недели регулярного чемпионата, лучшим новичком в третий раз в карьере признали 18-летнего нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Жаровского.
Жаровский набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи) в трех матчах, в том числе забросил победную шайбу в игре с хабаровским «Амуром». Жаровский является лучшим снайпером и бомбардиром «Салавата Юлаева». На его счету 11 шайб и 17 передач.
Лучшим вратарем стал Евгений Аликин из екатеринбургского «Автомобилиста». Голкипер выиграл оба своих матча на неделе, пропустив всего одну шайбу, а в игре с новосибирской «Сибирью» (5:0) оставил свои ворота «сухими».
Среди защитников лауреатом стал Артем Сериков из нижнекамского «Нефтехимика». Он набрал 3 очка (2+1), включая победную шайбу в матче с нижегородским «Торпедо».
Лучшим нападающим стал американец Сэм Энэс из минского «Динамо». На его счету 5 очков (4 шайбы + 1 передача), в том числе решающий гол в матче с московским «Динамо».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах