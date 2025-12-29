Два россиянина вошли в топ-3 звезд дня в НХЛ
Российские нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко вошли в тройку звезд дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В домашнем матче против «Монреаль Канадиенс» (5:4Б) Кучеров оформил дубль. Он был признан второй звездой дня НХЛ. На счету хоккеиста сейчас 49 (17+32) очков по системе «гол плюс пас». Он идет первым среди россиян в списке бомбардиров НХЛ, опережая нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова (46).
«Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2. Марченко отличился одной заброшенной шайбой и стал третьей звездой дня.
Первой звездой признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джастин Бразо. В матче против «Чикаго Блэкхокс» (3:7) он впервые в карьере НХЛ оформил хет-трик.
В текущем сезоне «Тампа-Бэй Лайтнинг» идет на третьем месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После 38 сыгранных матчей на счету команды 47 очков. «Коламбус Блю Джекетс» занимает последнюю, 16-ю строчку. Команда сыграла 37 матчей и набрала 38 очков.
