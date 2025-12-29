Демидов закрепил лидерство в гонке лучших новичков НХЛ

В матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» Демидов отметился голом и результативной передачей

Иван Демидов (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов закрепил лидерство в борьбе за звание лучшего новичка Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче «Монреаль Канадиенс» уступил в серии буллитов «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:4. Но Демидов отметился голом и результативной передачей. А вот в послематчевой серии буллитов россиянин свою попытку реализовать не смог.

В текущем сезоне на счету 20-летнего хоккеиста 32 (10+22) очка по системе «гол плюс пас». Демидов укрепил лидерскую позицию среди новичков лиги. Он на три очка обгоняет канадского нападающего «Анахайм Дакс» Беккета Сеннеке, у которого 29 очков. На третьем месте идет канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер (24).

Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 24/25, однако все еще считается новичком, так как проводит в лиге первый полноценный сезон.

В регулярном чемпионате «Монреаль» идет на четвертом месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После 38 встреч на счету команды 46 очков. Следующий матч клуб сыграет 31 декабря с «Флорида Пантерз».