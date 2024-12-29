Авербух раскритиковал Козловского за реакцию на проигрыш конкурентов в Омске

Авербух раскритиковал фигуриста за реакцию на проигрыш конкурентов на ЧР

Илья Авербух заявил, что ему не понравился победный жест Дмитрия Козловского, когда тот понял, что они с Александрой Бойковой сохранят второе место на чемпионате России

Илья Авербух (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Чемпиону Европы 2020 года в парном катании Дмитрию Козловскому не следовало делать победный жест после выступления их с Александрой Бойковой соперников на чемпионате России в Омске, заявил в программе «Каток» хореограф и продюсер Илья Авербух.

Козловский и Бойкова заняли второе место, опередив по сумме баллов бронзовых призеров Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, которые в произвольной программе выступили лучше.

Авербух сказал, что ему не понравилось поведение Козловского, который в своем прокате наошибался, а в момент оглашения результата конкурентов победно взмахнул рукой.

«Я понимаю, эмоциональная радость — я второй, я удержался. Но ты уже был на Европе, на мире, ты уже в таком статусе», — сказал Авербух.

По его словам, он бы на месте Козловского в этот момент «сидел бы в собственном анализе» и думал о том, что приехал биться за первое место.

Чемпионами России стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые опередили Козловского и Бойкову более чем на 20 баллов.