Авербух раскритиковал фигуриста за реакцию на проигрыш конкурентов на ЧР
Чемпиону Европы 2020 года в парном катании Дмитрию Козловскому не следовало делать победный жест после выступления их с Александрой Бойковой соперников на чемпионате России в Омске, заявил в программе «Каток» хореограф и продюсер Илья Авербух.
Козловский и Бойкова заняли второе место, опередив по сумме баллов бронзовых призеров Наталью Хабибуллину и Илью Княжука, которые в произвольной программе выступили лучше.
Авербух сказал, что ему не понравилось поведение Козловского, который в своем прокате наошибался, а в момент оглашения результата конкурентов победно взмахнул рукой.
«Я понимаю, эмоциональная радость — я второй, я удержался. Но ты уже был на Европе, на мире, ты уже в таком статусе», — сказал Авербух.
По его словам, он бы на месте Козловского в этот момент «сидел бы в собственном анализе» и думал о том, что приехал биться за первое место.
Чемпионами России стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые опередили Козловского и Бойкову более чем на 20 баллов.
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