Матч Суперкубка Турции в Эр-Рияде отменили из-за политического скандала

В матче за Суперкубок Турции должны были сыграть «Галатасарай» и «Фенербахче». Но из-за отказа властей Саудовской Аравии использовать на игре баннер с девизом Ататюрка команды отказались приезжать на стадион

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Матч за Суперкубок Турции по футболу между «Галатасараем» и «Фенербахче», который должен был пройти в пятницу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, не состоится. Об этом сообщает турецкая газета Fanatik.

Встреча должна была начаться в 20:45 мск, но команды даже не приехали на стадион. Дело в том, что власти Саудовской Аравии не разрешили использовать на матче баннер с девизом основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир дома — мир во всем мире». Кроме того, команды хотели выйти на поле в футболках с изображением Ататюрка.

Газета AS сообщила, что в течение дня стороны пытались договориться, чтобы игра все-таки состоялась. В Федерации футбола Турции подчеркнули, что перед матчем будет исполнен государственный гимн и развернут турецкий флаг. Ожидалось, что ситуация с требованием команд выйти на поле с футболками и баннером с девизом Ататюрка будет также разрешена. Но в итоге власти Саудовской Аравии отказали командам, а те не поехали на стадион.

«Матч ТВ», который собирался транслировать эту игру, вместо этого включил матч чемпионата Италии «Наполи» — «Монца».

Позднее «Матч ТВ» сообщил со ссылкой на организаторов, что игра была окончательно отменена.