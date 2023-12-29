«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти

Новое соглашение 64-летнего итальянца будет действовать до лета 2026 года

Карло Анчелотти (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте испанской команды.

Новое соглашение 64-летнего итальянца действует до лета 2026 года.

Ранее 29 декабря Relovo сообщил, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом» и не возглавит сборную Бразилии.

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес в июле говорил, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года после завершения контракт с «Реалом», но итальянец не подписывал никаких соглашений с CBF.

Анчелотти летом 2021 года во второй раз в своей карьере возглавил «Реал». В нынешнем сезоне мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков в 18 матчах.

Итальянец первым в истории выиграл четыре Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов в качестве тренера: по два раза завоевал трофей с «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014, 2021). На счету тренера завоеванные чемпионские титулы во всех топ-5 европейских чемпионатах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), чего ранее никому не удавалось. Помимо «Реала» и «Милана» он также возглавлял итальянские «Реджану», «Парму» и «Ювентус», английские «Челси» и «Эвертон», французский «Пари Сен-Жермен» и немецкую «Баварию».