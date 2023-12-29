Sport 5 узнал о планах футболиста «Динамо» получить гражданство Израиля

Sport 5: Лесовой перейдет из «Динамо» в «Маккаби» и сменит гражданство

Бывший полузащитник сборной России Даниил Лесовой должен перейти в «Маккаби» (Хайфа) из московского «Динамо». В израильском клубе сейчас работают над тем, чтобы игрок получил гражданство страны перед трансфером

Даниил Лесовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футбольный клуб «Маккаби» из Хайфы усиленно работает над оформление гражданства Израиля для российского полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового перед его трансфером. Об этом сообщает израильский телеканал Sport 5.

«Маккаби» планирует зарегистрировать новичка как израильтянина, в таком случае он не будет считать легионером в чемпионате страны.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу «Динамо».

На этой неделе Sport 5 сообщал, что «Динамо» и «Маккаби» договорились о трансфере футболиста за €1 млн. One.co.il пишет, что Лесовой пройдет медосмотр 29 декабря.

Transfermakt сейчас оценивает полузащитника в €1,8 млн.

Лесовому 25 лет. Он родился в Москве, долгое время жил на Украине и занимался в академии киевского «Динамо». Футболист выступал за юношескую сборную Украины, но в 2016-м году подписал контракт с петербургским «Зенитом» и принял российское гражданство.

Позднее Лесовой играл за молодежную сборную России и тульский «Арсенал», а в 2020-м перешел в «Динамо». В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей за «бело-голубых» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.