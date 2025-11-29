 Перейти к основному контенту
Спорт
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ

Встреча 14-го тура чемпионата Франции закончилась со счетом 1:0 в пользу «Монако»
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Футболисты «Монако» обыграли «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции.

Гол забил Такуми Минамино (69-я минута), которому ассистировал полузащитник сборной России Александр Головин.

На счету Головина в нынешнем сезоне 11 матчей за «Монако» во всех турнирах, два гола и один ассист.

На 80-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Монако» Тило Керер.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе, в нынешнем сезоне он не сыграл за парижский клуб еще ни одного матча.

ПСЖ проиграл в чемпионате Франции впервые с 22 сентября, когда в пятом туре уступил «Марселю» (0:1).

ПСЖ набрал 30 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. «Монако» с 23 очками расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Монако» 5 декабря в гостях сыграет с «Брестом», ПСЖ днем позже примет «Ренн».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Футбол ПСЖ ФК Монако Александр Головин Матвей Сафонов
