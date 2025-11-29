Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ
Футболисты «Монако» обыграли «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции.
Гол забил Такуми Минамино (69-я минута), которому ассистировал полузащитник сборной России Александр Головин.
На счету Головина в нынешнем сезоне 11 матчей за «Монако» во всех турнирах, два гола и один ассист.
На 80-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Монако» Тило Керер.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе, в нынешнем сезоне он не сыграл за парижский клуб еще ни одного матча.
ПСЖ проиграл в чемпионате Франции впервые с 22 сентября, когда в пятом туре уступил «Марселю» (0:1).
ПСЖ набрал 30 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. «Монако» с 23 очками расположился на шестой строчке.
В следующем туре «Монако» 5 декабря в гостях сыграет с «Брестом», ПСЖ днем позже примет «Ренн».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили