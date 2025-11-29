Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира
Норвежские биатлонисты стали победителями эстафеты 4x7,5 км на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Легрейд и Ветле Кристиансен показали результат 1 час 11 минут 10,1 секунды, затратив 10 дополнительных патронов и один раз уйдя на штрафной круг.
Второе место заняла сборная Франции (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро) с отставанием в 15,3 секунды (11 дополнительных патронов + три штрафных круга). Третьими стали шведы Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон (+24,7; 3+14).
Ранее в субботу в Эстерсунде женскую эстафету выиграла сборная Франции.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
