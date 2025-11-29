 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,9 x 4,3 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,8 x 3,8 2 4,3 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,38 x 4,8 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,42 x 5,1 2 6,6 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,3 x 3,55 2 2,13 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира

Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Легрейд и Ветле Кристиансен опередили сборные Франции и Швеции
Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Норвежские биатлонисты стали победителями эстафеты 4x7,5 км на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Легрейд и Ветле Кристиансен показали результат 1 час 11 минут 10,1 секунды, затратив 10 дополнительных патронов и один раз уйдя на штрафной круг.

Второе место заняла сборная Франции (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро) с отставанием в 15,3 секунды (11 дополнительных патронов + три штрафных круга). Третьими стали шведы Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон (+24,7; 3+14).

Ранее в субботу в Эстерсунде женскую эстафету выиграла сборная Франции.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU)
Материалы по теме
Французские биатлонистки выиграли первую гонку нового сезона Кубка мира
Спорт
Белорус выиграл спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске
Спорт
Биатлонистку сборной Франции обвинили в попытке испортить чужую винтовку
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 20:54 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 20:54
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть ПСЖ Спорт, 20:57
На южном участке оранжевой ветки метро снизили скорость для проверки Город, 20:56
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске. Видео Общество, 20:48
Умер Том Стоппард Общество, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Макрон и Зеленский встретятся в Париже Политика, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира Спорт, 20:11
В ЮАР задержали летевших в Россию граждан из-за закона о военной помощи Политика, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Ермак заявил, что Зеленский останется его другом Политика, 19:41