Призер Олимпиады конькобежка Лердам попала в ДТП

Спортсменка рассказала, что водитель выехал на встречную полосу, из-за чего она съехала с проезжей части и упала с велосипеда. Лердам отделалась небольшими повреждениями

Ютта Лердам (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Призер Олимпийских игр и многократная чемпионка мира по конькобежному спорту голландка Ютта Лердам сообщила, что ее чуть не сбила машина, когда она ехала на велосипеде.

26-летняя спортсменка выложила видео в TikTok, где рассказала об этом инциденте. По словам конькобежки, водитель выехал на встречную полосу, из-за чего она съехала с проезжей части и упала с велосипеда.

«Мужчине, который был за рулем и писал смс-ки в телефоне, вынудил меня съехать с проезжей части. Ему повезло, что я такая крепкая», — сказала Лердам.

На видео видна ссадина на подбородке и большая рана на предплечье Лердам. «Не волнуйтесь, здоровье еще при мне», — написала спортсменка в комментариях под видео.

Лердам на Олимпиаде в Пекине завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м. Также спортсменка является семикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.