Призер Олимпиады конькобежка Лердам попала в ДТП
Призер Олимпийских игр и многократная чемпионка мира по конькобежному спорту голландка Ютта Лердам сообщила, что ее чуть не сбила машина, когда она ехала на велосипеде.
26-летняя спортсменка выложила видео в TikTok, где рассказала об этом инциденте. По словам конькобежки, водитель выехал на встречную полосу, из-за чего она съехала с проезжей части и упала с велосипеда.
«Мужчине, который был за рулем и писал смс-ки в телефоне, вынудил меня съехать с проезжей части. Ему повезло, что я такая крепкая», — сказала Лердам.
На видео видна ссадина на подбородке и большая рана на предплечье Лердам. «Не волнуйтесь, здоровье еще при мне», — написала спортсменка в комментариях под видео.
Лердам на Олимпиаде в Пекине завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м. Также спортсменка является семикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.
