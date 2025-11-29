ЦСКА победил аутсайдера и вышел в лидеры РПЛ

Московский клуб победил дома «Оренбург» со счетом 2:0

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты ЦСКА обыграли «Оренбург» со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый гол получился курьезным. На 55-й минуте Матия Поповича получил мяч у левого края штрафной, обыграл соперника и пробил по воротам. Голкипер Богдан Овсянников в прыжке отразил мяч, но тот попал в защитника «Оренбурга» Данилу Хотулева и от него залетел в ворота.

На 83-й минуте второй гол забил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке «Краснодар» (34), который свой матч 17-го тура проведет 30 ноября. «Оренбург» с 12 очками расположился на 14-м месте.

В следующем туре ЦСКА 7 декабря в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» двумя днями ранее на выезде встретится с грозненским «Ахматом».