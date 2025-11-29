Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара «Формулы-1»
Австралийский пилот Оскар Пиастри из команды McLaren стал победителем спринта на Гран-при Катара, 23-м этапе чемпионата «Формулы-1».
Второе место занял британец Джордж Расселл (Mercedes), третье — лидер сезона британец Ландо Норрис (McLaren).
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал четвертым.
Спринт в «Формуле-1» — это мини-гонка с дистанцией примерно 100 км (зависит от длины трассы) и ограничением времени в один час. Очки за него получает первая восьмерка (от 8 до 1 балла).
В общем зачете лидирует Норрис (396 очков), на втором месте Пиастри (374), на третьем — Ферстаппен (371).
Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Катара, а на следующий день — сама гонка.
Норрис может стать чемпионом уже в воскресенье. Для завоевания первого титула в карьере ему в Катаре по итогам спринта и основной гонки необходимо набрать на два очка больше Пиастри и Ферстаппена.
Сезон «Формулы-1» завершится в Абу-Даби 7 декабря.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили