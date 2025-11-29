 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара «Формулы-1»

Вторым стал Джордж Расселл, третьим — Ландо Норрис, который может стать чемпионом уже 30 ноября
Оскар Пиастри
Оскар Пиастри (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Австралийский пилот Оскар Пиастри из команды McLaren стал победителем спринта на Гран-при Катара, 23-м этапе чемпионата «Формулы-1».

Второе место занял британец Джордж Расселл (Mercedes), третье — лидер сезона британец Ландо Норрис (McLaren).

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал четвертым.

Спринт в «Формуле-1» — это мини-гонка с дистанцией примерно 100 км (зависит от длины трассы) и ограничением времени в один час. Очки за него получает первая восьмерка (от 8 до 1 балла).

В общем зачете лидирует Норрис (396 очков), на втором месте Пиастри (374), на третьем — Ферстаппен (371).

Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке Гран-при Катара, а на следующий день — сама гонка.

Норрис может стать чемпионом уже в воскресенье. Для завоевания первого титула в карьере ему в Катаре по итогам спринта и основной гонки необходимо набрать на два очка больше Пиастри и Ферстаппена.

Сезон «Формулы-1» завершится в Абу-Даби 7 декабря.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
автогонки Формула-1 Оскар Пиастри
