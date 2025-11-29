Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева

Наталье Петрусевой было 70 лет. На Играх в Лейк-Плэсиде она завоевала золото на дистанции 1000 м

Наталья Петрусева (Фото: Александр Яковлев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза конькобежцев России (СКР).

Петрусева на Играх в Лейк-Плэсиде завоевала золото на дистанции 1000 м и бронзу на 500-метровке. На Олимпиаде-1984 в Сараево она взяла еще две бронзы — на 1000 м и 1500 м.

Петрусева также является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратным призером мировых первенств, двукратной чемпионкой Европы, многократной чемпионкой СССР. За свою карьеру она установила 10 мировых рекордов.

После завершения спортивной карьеры Петрусева стала тренером. Она готовила сборную России к Играм-2002 и помогла многим спортсменам выйти на международный уровень, отметили в СКР.