Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева
Олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза конькобежцев России (СКР).
Петрусева на Играх в Лейк-Плэсиде завоевала золото на дистанции 1000 м и бронзу на 500-метровке. На Олимпиаде-1984 в Сараево она взяла еще две бронзы — на 1000 м и 1500 м.
Петрусева также является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратным призером мировых первенств, двукратной чемпионкой Европы, многократной чемпионкой СССР. За свою карьеру она установила 10 мировых рекордов.
После завершения спортивной карьеры Петрусева стала тренером. Она готовила сборную России к Играм-2002 и помогла многим спортсменам выйти на международный уровень, отметили в СКР.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили