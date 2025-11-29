Французские биатлонистки выиграли первую гонку нового сезона Кубка мира
Французские биатлонистки стали победительницами первой гонки нового сезона Кубка мира. Они выиграли эстафету 4x6 км в шведском Эстерсунде.
Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно показали результат 1 час 11 минут 17,9 секунды, затратив восемь дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Италии (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер) с отставанием в 13,8 секунды (девять дополнительных патронов + один штрафной круг). Третьими стали чешки Джессика Ислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова и Маркета Давидова (+30,8; 0+8).
Позднее в субботу в Эстерсунде пройдет мужская эстафета 4x7,5 км.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили