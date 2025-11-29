 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,35 x 3,2 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,07 x 13 2 31 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,25 x 6,3 2 10,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,68 x 3,85 2 5,7 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 4,35 x 4,4 2 1,68 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,9 x 4,3 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,8 x 3,8 2 4,3 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,3 2 8 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Французские биатлонистки выиграли первую гонку нового сезона Кубка мира

Французские биатлонистки выиграли первую гонку сезона КМ, победив в эстафете
Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно стали лучшими в эстафете, опередив сборные Италии и Чехии
Жюстин Бреза-Буше
Жюстин Бреза-Буше (Фото: IMAGO / Mauri Levandi / Global Look Press)

Французские биатлонистки стали победительницами первой гонки нового сезона Кубка мира. Они выиграли эстафету 4x6 км в шведском Эстерсунде.

Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно показали результат 1 час 11 минут 17,9 секунды, затратив восемь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Италии (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер) с отставанием в 13,8 секунды (девять дополнительных патронов + один штрафной круг). Третьими стали чешки Джессика Ислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова и Маркета Давидова (+30,8; 0+8).

Позднее в субботу в Эстерсунде пройдет мужская эстафета 4x7,5 км.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU неоднократно заявляли, что не вернут их до завершения военной операции.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU)
Материалы по теме
Белорус выиграл спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске
Спорт
Биатлонистку сборной Франции обвинили в попытке испортить чужую винтовку
Спорт
Биатлонистку Симон приговорили к условному заключению за мошенничество
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:54
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
WP сообщила о патрулировании неба близ Венесуэлы военными самолетами США Политика, 17:58
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 17:54
Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара «Формулы-1» Спорт, 17:50
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 17:33
Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева Спорт, 17:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 17:23
WSJ узнала, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk Политика, 17:22
Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова Спорт, 17:22
Авиакомпании ОАЭ начали проверку Airbus A320 после данных об уязвимости Бизнес, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 17:14