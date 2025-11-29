Норвежцы во главе с Клебо заняли весь пьедестал в спринте на Кубке мира
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира, который проходит в финском городе Рука.
В финальном забеге он показал результат 2 минуты и 30 секунд.
Норвежские лыжники заняли весь пьедестал. Вторым стал Эрик Вальнес (отставание 1,2 секунды), третьим — Ансгар Эвенсен (+2,3).
У женщин в спринте лучшей стала норвежка Кристине Шистад (2.53,2), опередившая на финише шведок Йонну Сундлинг и Майю Дальквист (+0,2).
Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили