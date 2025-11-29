 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,42 x 4,9 2 7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,35 x 3,2 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,22 x 6,6 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,7 x 3,8 2 5,5 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 4,35 x 4,4 2 1,68 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,9 x 4,3 2 1,62 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,8 x 3,8 2 4,3 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Норвежцы во главе с Клебо заняли весь пьедестал в спринте на Кубке мира

Норвежцы во главе с Клебо заняли весь пьедестал в спринте на первом этапе КМ
В тройку призеров попали Эрик Вальнес и Ансгар Эвенсен. У женщин спринт классическим стилем тоже выиграла норвежка — Кристине Шистад
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира, который проходит в финском городе Рука.

В финальном забеге он показал результат 2 минуты и 30 секунд.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал. Вторым стал Эрик Вальнес (отставание 1,2 секунды), третьим — Ансгар Эвенсен (+2,3).

У женщин в спринте лучшей стала норвежка Кристине Шистад (2.53,2), опередившая на финише шведок Йонну Сундлинг и Майю Дальквист (+0,2).

Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Йоханнес Клебо
Материалы по теме
Норвежский лыжник Нюэнгет выиграл первую гонку нового сезона Кубка мира
Спорт
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира
Спорт
Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 16:13 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 16:13
Французские биатлонистки выиграли первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 16:33
Росавиация заявила, что уязвимость Airbus не коснется авиакомпаний России Общество, 16:29
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Казахстан после атаки на терминал КТК решил перенаправить экспорт нефти Политика, 16:25
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Вяльбе сообщила, какое наказание понес Большунов за толчок соперника Спорт, 16:17
В Подмосковье возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусоре Общество, 16:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения в матче с худшим клубом РПЛ Спорт, 16:03
Капитан атакованного в Черном море танкера передал сообщение о дронах Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой Политика, 15:51
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как Netflix потратил на ностальгию $480 млн и заработал. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Технологии и медиа, 15:34
В Краснодарском крае локализовали лесной пожар на площади около 3 га Общество, 15:30