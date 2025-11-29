Новый тренер «Динамо» Гусев сравнил Карпина с Моуринью

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» заявил, что Карпин «делал все возможное, но не пошло»

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал «РБ Спорт», что у них сохранились хорошие отношения с Валерием Карпиным после его ухода из московского клуба.

«У нас сохранились хорошие отношения. Такая тренерская доля — то, что работает в одной команде, в другой не работает. Это как с Моуринью — с «Порту» и «Интером» выигрывал, а приходит в другие команды — не получается. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло», — сказал Гусев.

Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть московское «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Команду он возглавлял с начала нынешнего сезона, первый круг РПЛ «бело-голубые» завершили только на десятом месте.

После 16 туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем матче «бело-голубые» 30 ноября в гостях сыграют с грозненским «Ахматом».