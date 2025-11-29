Продолжит ли «Спартак» победную серию без Станковича. Интриги тура РПЛ

ЦСКА примет Оренбург, «Спартак» сыграет на выезде против «Балтики», московское «Динамо» встретится с «Ахматом». Главное о 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо-Москва"

ЦСКА — «Оренбург»

Место проведения: «ВЭБ Арена»

Дата и время: 29 ноября, 16:30 (по мск)

Неделю назад ЦСКА потерпел поражение от «Спартака» в московском дерби. Единственный гол, забитый Игорем Дмитриевым с углового на 43-й минуте, решил исход встречи. Этот матч ознаменовался возвращением в строй капитана и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который пропустил несколько игр из-за травмы голеностопа, полученной в начале октября.

Кроме того, в этом матче у ЦСКА травмировались два игрока: Матвей Лукин получил сотрясение, а Данил Круговой — сильный ушиб подвздошной кости. Несмотря на это, оба игрока смогли принять участие в матче Кубка России против махачкалинского «Динамо». Московский клуб находится на втором месте с 33 очками в таблице РПЛ, уступая только лидирующему «Краснодару» (34).

Футболисты «Оренбурга» в свою очередь неделю назад сыграли в нулевую ничью в матче против калининградской «Балтики», а в 15-м туре с минимальным счетом проиграли «Локомотиву». Команда с 12 очками расположилась на 14-й строчке таблицы.

«Балтика» — «Спартак»

Место проведения: «Ростех Арена»

Дата и время: 29 ноября, 19:30

Калининградская «Балтика» идет с беспроигрышной серией в шесть матчей (три ничьих и три победы). На прошлой неделе команда сыграла вничью с «Оренбургом». Голкипер калининградцев Максим Бориско сейчас является лучшим вратарем РПЛ по предотвращенным голам. В текущем сезоне игрок пропустил всего семь мячей. Также Бориско — лучший вратарь РПЛ по сухим матчам (10) и проценту отраженных ударов (86%).

После 16 туров РПЛ калининградский коллектив расположился на пятом месте с 29 очками.

В прошлом туре «Спартак» впервые вышел на поле без Деяна Станковича, под руководством и.о. главного тренера Вадима Романова, и одержал победу над ЦСКА. Единственный гол в матче забил Игорь Дмитриев, который стал первым российским игроком, отличившимся за «Спартак» в текущем сезоне. До этого «Спартак» оставался единственной командой, у которой в чемпионате забивали лишь легионеры.

Эта победа также стала для Романова успешным дебютом на посту и.о. главного тренера. Специалист стал первым тренером «Спартака» за последние шесть лет, выигравшим стартовый матч. До него тренеры либо проигрывали первый матч, либо завершали его ничьей.

На данный момент «Спартак» располагается на шестом месте в таблице чемпионата, набрав 28 очков.

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Место проведения: «Ozon Арена

Дата и время: 30 ноября, 14:00

«Краснодар» завершил два последних матча с одинаковым счетом 1:1. Так, ничьей завершилась встреча с «Локомотивом», где Дуглас Аугусто сравнял счет в первом тайме, и игра 15-го тура против «Балтики».

В матче против «Локомотива» Джон Кордоба заработал на себе 10 фолов, что стало рекордом для «Краснодара» в чемпионатах России. Это шестой результат по этому показателю во всех соревнованиях с 2009 года, по данным Opta. После первого круга чемпионата России «Краснодар» лидирует в таблице с 34 очками.

Самарские «Крылья Советов» в прошлом туре одержали уверенную «сухую» победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Голы Ивана Олейникова на 9-й минуте и Джимми Марина на 55-й помогли команде прервать семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, которая тянулась с 14 сентября. Сейчас клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице с 17 очками.

«Ростов» — «Локомотив»

Место проведения: «Ростов Арена»

Дата и время: 30 ноября, 16:30

На прошлой неделе «Ростов» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2, не сумев ни разу поразить ворота соперника. Это поражение стало для команды вторым в трех последних матчах чемпионата. Перед 17-м туром РПЛ «Ростов» одержал уверенную победу в матче 1/4 финала Кубка России над «Нефтехимиком» со счетом 3:1.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» идет на десятом месте с 18 очками.

Матч 16-го тура между «Локомотивом» и «Краснодаром» завершился вничью. «Локомотив» вышел вперед на 11-й минуте благодаря голу Александра Руденко, но игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счет через четыре минуты. В том матче Алексей Батраков, лучший бомбардир РПЛ, был капитаном «Локомотива», так как Дмитрия Баринова дисквалифицировали из-за предупреждения в предыдущем матче против «Оренбурга». Для футболиста это стало четвертой карточкой в сезоне.

«Локомотив» занимает четвертое место в таблице, набрав 31 очко.

«Ахмат» — «Динамо» Москва

Место проведения: «Ахмат Арена»

Дата и время: 30 ноября, 16:30

Футболисты грозненского «Ахмата» 22 ноября потерпели поражение от «Рубина» (0:1), пропустив решающий гол на 75-й минуте. Для команды это стало четвертым поражением подряд, а безвыигрышная серия теперь насчитывает шесть матчей. Также это первый случай в карьере Станислава Черчесова, когда его команда проиграла четыре матча подряд в чемпионате России. За свою карьеру он провел 156 игр в качестве главного тренера «Спартака», «Динамо», «Амкара» и «Ахмата».

После 16 туров РПЛ «Ахмат» под руководством Черчесова идет на 12-м месте с 16 очками.

Московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. Это был первый матч без экс-главного тренера Валерия Карпина, который ушел из клуба 17 ноября, чтобы сосредоточиться на деятельности в сборной России. В матче голами отличились Константин Тюкавин, Иван Сергеев и Эль-Мехди Маухуб. На данный момент московскую команду возглавляет Ролан Гусев, который также исполнял обязанности главного тренера после ухода Марцела Лички в прошлом сезоне.

Председатель консультативного совета и член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал слово, что Ролан Гусев останется главным тренером на постоянной основе, если команда одержит четыре победы подряд.

После этого матча «Динамо» поднялось на одну строчку, заняв девятое место с 20 набранными очками.

«Зенит» — «Рубин»

Место проведения: «Газпром Арена»

Дата и время: 30 ноября, 19:00

«Зенит» идет с беспроигрышной серией, которая насчитывает уже 12 матчей (восемь побед и четыре ничьих). Последнее поражение петербургская команда потерпела в начале августа, уступив «Ахмату» со счетом 0:1. В предыдущем, 16-м туре РПЛ, команда под руководством Сергея Семака уверенно одержала победу над «Пари НН» со счетом 2:0.

Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 33 очками, уступая лидирующему «Краснодару» (34) и ЦСКА (33).

В последнем матче «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» благодаря голу Мирлинда Даку на 75-й минуте встречи. До этого казанский клуб дважды сыграл в нулевую ничью с московским «Динамо» и нижегородским «Пари НН». «Рубин» располагается на седьмой строчке таблицы чемпионата, набрав 21 очко.