«Ак Барс» одержал рекордную 11-ю победу подряд, обыграв лидера КХЛ
Лидирующий в чемпионате «Фонбет» — КХЛ магнитогорский «Металлург» проиграл в гостях «Ак Барсу» со счетом 0:4. Казанский клуб выиграл рекордный 11-й матч подряд.
Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (31-я минута), Радэль Замалтдинов (32) и Илья Карпухин (45, 59).
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 31 бросок.
«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции и сводной таблице чемпионата, уступая «Металлургу» одно очко.
У «Металлурга» второе поражение в трех последних матчах.
