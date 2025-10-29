«Ак Барс» одержал рекордную 11-ю победу подряд, обыграв лидера КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» со счетом 4:0, Карпухин сделал дубль. Казанский клуб теперь отстает от магнитогорского в таблице КХЛ всего на одно очко

Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Лидирующий в чемпионате «Фонбет» — КХЛ магнитогорский «Металлург» проиграл в гостях «Ак Барсу» со счетом 0:4. Казанский клуб выиграл рекордный 11-й матч подряд.

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (31-я минута), Радэль Замалтдинов (32) и Илья Карпухин (45, 59).

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 31 бросок.

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции и сводной таблице чемпионата, уступая «Металлургу» одно очко.

У «Металлурга» второе поражение в трех последних матчах.