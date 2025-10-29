 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Авангард» в 10-й раз подряд победил «Барыс» на своем льду

«Авангард» повел во втором периоде — 4:1, «Барыс» в концовке сократил отставание до 3:4, но не смог сравнять счет
Константин Окулов
Константин Окулов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск))

Омский «Авангард» победил на своем льду астанинский «Барыс» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.

У хозяев льда дубль (15-я и 20-я минуты) и передача на счету Константина Окулова, по голу забили Дмитрий Рашевский (28) и Дамир Шарипзянов (33).

У «Барыса» забивали Мэйсон Морелли (28, 55) и Кирилл Савицкий (56).

«Авангард» победил впервые за три матча. При этом омичи выиграли у астанинского клуба десятый домашний матч подряд.

У «Барыса» третье поражение в четырех последних играх. Главный тренер гостей Михаил Кравец провел 400-й матч в КХЛ. 

В этом сезоне команды ранее встречались в Астане 16 октября, «Барыс» победил со счетом 6:2.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Авангард ХК Барыс
