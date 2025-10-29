«Авангард» в 10-й раз подряд победил «Барыс» на своем льду
Омский «Авангард» победил на своем льду астанинский «Барыс» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.
У хозяев льда дубль (15-я и 20-я минуты) и передача на счету Константина Окулова, по голу забили Дмитрий Рашевский (28) и Дамир Шарипзянов (33).
У «Барыса» забивали Мэйсон Морелли (28, 55) и Кирилл Савицкий (56).
«Авангард» победил впервые за три матча. При этом омичи выиграли у астанинского клуба десятый домашний матч подряд.
У «Барыса» третье поражение в четырех последних играх. Главный тренер гостей Михаил Кравец провел 400-й матч в КХЛ.
В этом сезоне команды ранее встречались в Астане 16 октября, «Барыс» победил со счетом 6:2.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт