«Реал» захотел компенсации от УЕФА по делу о Суперлиге

«Реал»: суд отклонил апелляцию УЕФА по делу о Суперлиге, клуб хочет компенсацию
Суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА, RFEF и Ла Лиги, выступавших против проекта Суперлиги, который поддерживал «Реал». В мадридском клубе заявили, что теперь могут подать к ним иски о компенсации ущерба
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА, Королевской испанской футбольно федерации и Ла Лиги в отношении Суперлиги, в связи с чем «Реал» рассчитывает на компенсацию. Об этом говорится в заявлении клуба, которое приводит Reuters.

«Это решение открывает путь для предъявления существенных исков о возмещении ущерба, понесенного клубом», — отметили в «Реале».

В УЕФА заявили Reuters, что решение суда не легализует проект Суперлиги и «не подрывает действующие правила» организации.

Решение еще можно оспорить в Верховном суде.

«Реал» был одним из 12 клубов, поддержавших создание Суперлиги в 2021 году, однако против проекта выступил УЕФА, пригрозив санкциями за участие в этом турнире. В 2023 году суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА нарушили законодательство, а испанский суд предписал организациям прекратить противодействовать турниру.

В декабре 2024-го организаторы переименовали Суперлигу в Unify League и заявили, что в ней смогут участвовать в том числе клубы из России.

Анна Сатдинова
Реал Мадрид УЕФА Суперлига
