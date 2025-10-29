«Реал» захотел компенсации от УЕФА по делу о Суперлиге
Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА, Королевской испанской футбольно федерации и Ла Лиги в отношении Суперлиги, в связи с чем «Реал» рассчитывает на компенсацию. Об этом говорится в заявлении клуба, которое приводит Reuters.
«Это решение открывает путь для предъявления существенных исков о возмещении ущерба, понесенного клубом», — отметили в «Реале».
В УЕФА заявили Reuters, что решение суда не легализует проект Суперлиги и «не подрывает действующие правила» организации.
Решение еще можно оспорить в Верховном суде.
«Реал» был одним из 12 клубов, поддержавших создание Суперлиги в 2021 году, однако против проекта выступил УЕФА, пригрозив санкциями за участие в этом турнире. В 2023 году суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА нарушили законодательство, а испанский суд предписал организациям прекратить противодействовать турниру.
В декабре 2024-го организаторы переименовали Суперлигу в Unify League и заявили, что в ней смогут участвовать в том числе клубы из России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт